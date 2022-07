Sono trascorsi 10 anni da quando Android Market è stato rinominato in Google Play Store, evento verificatosi nel marzo del 2012, e Google, per festeggiare il traguardo delle dieci candeline spente, sta introducendo un nuovo logo per il Play Store ma ha anche pensato ad un’iniziativa, seppur limitata nel tempo, che consente agli utenti di ricevere 10 Play Points per ogni euro speso sullo store, un vero e proprio booster 10x.

Google Play Store raggiunge il traguardo dei 10 anni

Chiunque sia in possesso di un dispositivo Android dotato dei GMS (Google Mobile Services), smartphone, tablet, smartwatch, smart tv, Chromebook o auto con il sistema operativo Android Automotive OS che sia, saprà benissimo che, per prassi, il download e l’installazione di app e giochi, gli acquisti di contenuti in app e l’acquisto di e-book, si effettuano tramite il Google Play Store, il negozio ufficiale di Google che viene utilizzato mensilmente da oltre 2,5 miliardi di utenti sparsi in più di 190 paesi nel mondo e che può contare su oltre 2 milioni di sviluppatori di app.

Sono intercorsi 10 anni da quando il vecchio Android Market è stato ribattezzato, appunto, in Google Play Store: oltre agli svariati rinnovamenti grafici, nel tempo, lo store ufficiale per app e contenuti di Google ha perso le sezioni musica, film e programmi televisivi, concentrandosi unicamente sulle app Android (inclusi i giochi) e sui libri.

Per festeggiare il traguardo dei 10 anni di onorata carriera, il colosso di Mountain View ha deciso di dare una rinfrescata al logo del Google Play Store, introducendo una nuova palette di colori che va a riprendere i colori introdotti in tutti gli ultimi loghi rivisti, rimuovendo le sfumature in luogo di un’estetica più flat.

Non cambia il font, non cambia la forma di base del logo: troviamo semplicemente le punte leggermente più arrotondate e le sezioni coi quattro colori separate in maniera più netta. Di base, i quattro colori sono, come detto, i classici che caratterizzano le svariate app dell’ecosistema Google come Ricerca Google, Google Assistant, Google Foto, Gmail e praticamente tutte le altre app: troviamo il blu (#4285F4), il rosso (#EA4335), il giallo (#FBBC04) e il verde (#34A853).

Qualora non abbiate ancora ricevuto il nuovo logo, tuttavia, non sentitevi i soli: al momento è infatti in distribuzione ed è stato ricevuto da pochi utenti; non è ancora presente, nella maggior parte dei casi, né sull’app Android né sul sito ufficiale.

In occasione del decennale, Google offre 24 ore di bonus sui Play Points

Per ringraziare tutti gli utenti dei 10 anni trascorsi insieme, Google offre agli oltre 100 milioni di membri dei Play Points, il programma fedeltà che consente di ricevere punti per ogni euro speso su contenuti (acquisti di app o giochi, acquisto di contenuti in app, acquisto di libri) dallo store ufficiale, la possibilità di abilitare un boost che consente di ricevere, per 24 ore dall’attivazione, 10 volte i Play Points previsti.

In sostanza, anziché ricevere 1 Play Point per ogni euro speso, per 24 ore sarà possibile ricevere 10 Play Point per ogni euro speso. In Italia, come testimoniato dalla schermata seguente, questa iniziativa del programma Play Points è già attivabile sul Google Play Store.

Per usufruire, per 24 ore, di questo bonus sui Play Points, basterà aprire il Google Play Store, cliccare la foto profilo, entrare nella sezione dedicata al programma Play Points e abilitare il booster.

Recentemente, si è appreso che il colosso di Mountain View avrebbe deciso di consentire agli utenti di riscattare i Play Points per acquistare dispositivi sul Google Store, inclusi gli smartphone della serie Google Pixel e i device della gamma Nest. Pertanto, questa iniziativa potrebbe rivelarsi in ottica futura.

