Pare che tra le novità che il team di Google abbia in programma di introdurre ve ne sia anche una che riguarda il Google Play Store e, più in particolare, il programma di premi Play Points.

Al momento tale novità non è stata rilasciata a livello globale e dovrebbe essere disponibile soltanto per una ristretta cerchia di utenti, probabilmente nell’ambito di un programma di test.

Un’importante novità per i punti del Google Play Store

Stando a quanto si apprende, il colosso di Mountain View avrebbe deciso di consentire agli utenti di riscattare i Play Points per acquistare dispositivi sul Google Store, inclusi gli smartphone della serie Google Pixel e i device della gamma Nest.

Ricordiamo che il sistema dei premi Play Points è stato introdotto nel 2019 in alcuni mercati per “fidelizzare” gli utenti e invogliarli a fare acquisti: man mano che si spende denaro per applicazioni o altri contenuti multimediali, infatti, si guadagnano dei punti che possono poi essere usati come credito per effettuare acquisti in-app nei giochi o per ottenere altri contenuti.

Al momento la possibilità di usare i Play Points sul Google Store sembra essere disponibile soltanto negli Stati Uniti e sono 4 i livelli di sconto tra cui è possibile scegliere (ossia 10 dollari, 50 dollari, 100 dollari e 200 dollari), ciascuno dei quali può essere riscattato soltanto una volta.

Ovviamente questi sconti non si possono accumulare per ottenere un risparmio più grande e devono essere usati entro 30 giorni da quando vengono richiesti, in quanto dopo tale termine scadono.

Per questa iniziativa il Google Store offre 1 dollaro per ogni 50 Play Points (sul Google Play Store il tasso di conversione è di 1 dollaro per ogni 100 punti) e il colosso di Mountain View al momento ha in programma di tenerla attiva sino al 30 novembre.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire se sarà estesa anche ad altri Paesi.