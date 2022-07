Google ha recentemente pubblicato l’aggiornamento in anteprima alla versione 7.9 della propria piattaforma Android Auto che, tra le altre novità e migliorie, ha portato alcune modifiche all’aspetto delle app musicali e multimediali.

A mettere a nudo le novità ci hanno pensato alcuni utenti Reddit che hanno discusso in un thread i cambiamenti riscontrati; andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Android Auto beta 7.9 ottimizza l’aspetto della schermata “in riproduzione”

Come è noto agli utilizzatori di Android Auto, all’interno della piattaforma tutte le app musicali quali Spotify o YouTube Music, tanto per citare un paio di esempi, condividono lo stesso design di base, una scelta fatta da Google per trasmettere agli utenti un senso di coerenza grafica, caratterizzato da una schermata iniziale con consigli e varie schede per le playlist, la libreria e altri elementi fondamentali dell’app in esecuzione.

Nell’angolo è poi posta una scorciatoia che rimanda alla schermata “in riproduzione” che mostra, anche in questo caso, lo stesso design di base tra tutte le app: in questa schermata troviamo vari pulsanti (ad esempio riproduzione casuale, brano precedente, play-pausa, brano successivo, menu) che possono cambiare a seconda dell’app e/o del contenuto riprodotto; in ogni caso, viene mostrata la copertina dell’album (che viene ripresa, sfocata, come sfondo) accanto al titolo del brano, al nome dell’artista e al tempo di riproduzione.

Il nuovo aggiornamento alla versione beta 7.9 di Android Auto, come segnalato da alcuni utenti su Reddit, porta con sé una leggera riprogettazione della schermata “in riproduzione”: rispetto al passato è sparita la barra di avanzamento attorno al pulsante play-pausa, ora sostituita da una barra di avanzamento dedicata che attraversa la schermata, da sinistra a destra, per la maggior parte della larghezza. Si tratta sicuramente di un design più pulito e attuale.

Un’altra novità investe la schermata “in riproduzione” sui display dalle dimensioni più generose. In questo caso, lo sfondo sfocato non presenta più difetti, come in passato, ma si espande effettivamente per tutta la larghezza del display; tuttavia, pare che questa aggiustatina fosse già in circolazione con il rilascio della versione 7.8 beta di Android Auto.

Queste piccole ma gradite modifiche sono solo alcune tra quelle che Google sta (lentamente) apportando al design di Android Auto: in occasione del Google I/O 2022, il colosso di Mountain View ha annunciato una completa riprogettazione della piattaforma che prevede miglioramenti al multitasking e una maggiore adattabilità ai vari form factor dei display delle automobili.

Non vi sono, purtroppo, tempistiche circa l’arrivo di tale riprogettazione ma fa piacere vedere che Google continui ad ottimizzare e sviluppare costantemente, non senza intoppi, Android Auto.

