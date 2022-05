Google conferma di voler puntare sempre di più su Android Auto annunciando oggi una serie di nuove funzionalità durante il secondo giorno del Google I/O, conferenza che, ricordiamo, si è aperta ieri con la presentazione di nuovi dispositivi, nuove funzioni per Android e varie altre cose.

Passato un po’ in secondo piano ieri, giustamente aggiungeremmo visti i tanti annunci, Android Auto oggi è il protagonista assoluto del secondo giorno della conferenza di Google grazie alla presentazione di tre novità che saranno disponibili per gli utenti nel giro di qualche settimana o poco più.

Innanzitutto un nuovo look per Android Auto

Ebbene sì, Android Auto si rifà il look. La nuova interfaccia grafica, che sarà disponibile entro l’estate, darà la possibilità di ottenere indicazioni stradali più velocemente, di controllare i contenuti multimediali più facilmente e di avere ancora più funzionalità a portata di mano. Ciò sarà possibile grazie all’aggiunta del supporto a qualsiasi dimensione di display, così da adattarsi a diverse dimensioni e da avere un bell’aspetto in verticale, orizzontale e così via, del multi-schermo, in modo tale da mostrare le applicazioni di cui si ha bisogno in primo piano, e anche all’aggiunta del supporto della navigazione e dei contenuti multimediali sempre attivi, per avere controllo sui contenuti multimediali senza mettere in secondo piano la navigazione.

Ci sono, poi, nuove funzioni per Android Auto

Non solo un nuovo design, per Android Auto ci sono anche delle nuove funzioni, smart ovviamente. Oltre che con la voce, sarà possibile inviare messaggi e chiamare i contatti preferiti con un solo tocco e sarà possibile anche rispondere ai messaggi selezionando una delle risposte rapide mostrate sullo schermo. Questo renderà più facile, veloce ed efficace comunicare in sicurezza.

E, infine, sempre più Google per Android Auto

Non poteva di certo mancare una maggiore integrazione con Google, chiaramente. Al fine di sfruttare i display delle auto di dimensioni sempre maggiori, sarà possibile, direttamente dal display dell’auto, guardare video con le applicazioni di YouTube e delle altre piattaforme di streaming, come Tubi ed Epix Now, navigare in Internet tramite browser e visionare contenuti trasmessi dallo smartphone.