Il programma di rinnovamento di Android Auto continua. Pochi giorni fa, infatti, Google ha avviato il rilascio di Android Auto 7.8, nuova versione della piattaforma software che ha introdotto una serie di novità e ottimizzazioni rispetto alla versione precedente. Oggi, invece, per Android Auto è già tempo di una nuova beta che rappresenterà un nuovo passo verso il rilascio dell’atteso major update annunciato nelle scorse settimane da Google ed atteso nel corso dell’estate con l’arrivo delle nuove funzioni Coolkwalk. Ecco gli ultimi dettagli sullo sviluppo di Android Auto:

Android Auto si aggiorna: dopo la versione 7.8 è disponibile una nuova beta

Dopo l’arrivo della versione 7.8 è già tempo di una nuova beta per Android Auto. Nella giornata di oggi, come riportato da smartdroid, è partito il rilascio di una versione di test per la piattaforma software di Google. Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito alle novità che caratterizzano questa beta che, molto probabilmente, potrebbe rappresentare un nuovo passo in avanti del programma di ottimizzazioni di Android, con tanti fix e miglioramenti alle prestazioni ma senza reali novità.

La nuova beta seguirà, quindi, le novità dell’ultimo aggiornamento di Android Auto che si è concentrato sulla risoluzione di diverse problematiche note e sull’affinamento delle prestazioni, preparando il terreno per i prossimi aggiornamenti. Come anticipato in precedenza, Google ha in cantiere un importante novità per Android Auto con il rilascio di un maxi-aggiornamento in arrivo nel corso dell’estate.

L’update in questione, definito come una vera rivoluzione per Android Auto, porterà un vero e proprio restyling per il software che registrerà una serie di importanti novità racchiuse nel pacchetto caratterizzato dal nome in codice Coolwalk. Tra le novità che arriveranno per gli utenti Android Auto ci sarà la possibilità di visualizzare su schermo fino a tre applicazioni in contemporanea.

Questo sistema si caratterizzerà anche per la capacità delle finestre delle app di adattarsi alle varie forme dei display delle auto, anche quelle più articolate e irregolari, sempre più diffuse nel settore auto. Con le prossime novità, inoltre, sono attesi importanti miglioramenti per Google Assistant che diventerà ancora più utile e preciso per gli utenti Android Auto. Da notare, inoltre, anche un miglioramento del mirroring dei contenuti da smartphone Android.

Maggiori dettagli in merito alle novità in arrivo per Android Auto potrebbero emergere già nelle prossime settimane. Dopo la versione 7.8 e la nuova beta disponibile (senza un changelog) in queste ore, è lecito attendersi l’arrivo delle nuove funzioni Coolkwalk che rappresenteranno un vero e proprio passo in avanti generazione per Android Auto. Staremo a vedere quanto tempo dovremo aspettare per il rilascio del prossimo update.