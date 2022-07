Torniamo a parlare di una delle migliori applicazioni per le mappe e la navigazione, nonché una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti: Google Maps. Negli ultimi tempi vi abbiamo riportato diverse novità, già introdotte o in arrivo, fra le più interessanti ad esempio la segnalazione dei prezzi dei carburanti (feature molto gradita di questi tempi) e le informazioni sui costi dei pedaggi stradali; oggi invece diamo uno sguardo ad una piccola modifica già implementata e ad una nuova funzione in arrivo nel prossimo futuro.

Google Maps modifica l’icona della condivisione della posizione dell’utente

Partiamo da quella che in sostanza è una piccola modifica all’interfaccia utente, come molti di voi sapranno già da tempo il servizio di Big G offre la possibilità all’utilizzatore di condividere la propria posizione, funzione che può risultare utile in diversi contesti (ad esempio in ambito familiare ma non solo). Il funzionamento è semplice, quando condividiamo la nostra posizione con qualcuno, l’utente in questione riceve la posizione sulla mappa, segnalata da un’icona contenente l’immagine profilo dell’account Google evidenziata da un cerchio bianco.

Ora a partire dalla versione più recente dell’app (11.38.2) è stata introdotta una piccola modifica grafica (non è chiaro se contenuta nell’aggiornamento o applicata lato server), viene eliminato il cerchio bianco intorno alla foto profilo, dunque ora la persona con cui condivideremo la nostra posizione visualizzerà semplicemente un’icona contenente la foto profilo del nostro account Google.

Google strizza l’occhio ai veicoli elettrici, presto opzioni di percorso a basso consumo energetico dedicate

Solitamente il funzionamento di un’applicazione come Google Maps, prevede che il percorso venga scelto e ottimizzato in base al minor tempo di percorrenza, anche se negli ultimi tempi è stata introdotta la possibilità di scegliere un percorso basandosi sul consumo del veicolo. Il problema è che non tutte le vetture consumano carburante allo stesso modo e sulle strade al giorno d’oggi, nonostante la prevalenza di veicoli termici, ci sono diverse tipologie di vetture in circolazione; di conseguenza il percorso più efficiente per un’auto tradizionale sarà diverso da quello ottimale per un veicolo ibrido o per uno elettrico.

A tal proposito i colleghi di 9to5Google hanno individuato nell’ultima beta di Google Maps (v 11.39) tracce di una funzione che dovrebbe essere implementata in futuro, si tratta della possibilità di scegliere e settare la tipologia di motore del veicolo in uso; al fine dunque di risparmiare quanto più carburante possibile, si avranno a disposizione più opzioni per personalizzare la navigazione scegliendo il tipo di motore fra gas, diesel, elettrico o ibrido. Inoltre dovrebbe essere possibile, nelle impostazioni dell’app, passare se necessario a un tipo di motore diverso.

Insomma Google vuole aiutare non solo i propri utenti a risparmiare, ma anche l’ambiente ad essere meno inquinato; la nuova funzionalità come già detto sembra essere introdotta nell’ultima versione beta dell’app, ma è ancora in fase di distribuzione, quindi potrebbe volerci qualche settimana prima che i beta tester possano provarla con mano.

