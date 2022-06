Uno degli scopi di Google è sicuramente quello di fornire ai propri utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno nella vita quotidiana e, fra i suoi tanti servizi, Google Maps è uno di quelli che più contribuisce ad aumentare la comodità degli utenti in varie situazioni: se viaggiate molto apprezzerete di sicuro gli avvisi sugli ingorghi, le chiusure stradali, i percorsi alternativi o i prezzi dei carburanti.

Proprio nell’ambito dei prezzi si colloca la novità di cui vi parliamo oggi, infatti l’applicazione di Big G permette da tempo di impostare un tragitto evitando le strade che prevedono il pagamento di un pedaggio, ma non ci da alcuna informazione in merito ai costi che si potrebbero sostenere; ora tutto ciò sta per cambiare.

Indubbiamente si tratta di una notevole comodità durante la pianificazione di un viaggio, poter visualizzare e farsi un’idea dei costi da sostenere; a breve infatti sarà possibile prendere visione, grazie a un nuovo piccolo badge, del costo dei pedaggi per il percorso impostato.

For the planner friend: this new feature is for you. 🙏

Now when you’re planning trips big and small, you can check estimated toll prices before you pick a route—and spend what you save on road snacks. pic.twitter.com/Lfy8s2TXQU

— Google Maps (@googlemaps) June 13, 2022