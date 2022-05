Google Maps continua ad essere una delle migliori, se non la migliore, applicazioni per mappe e navigazione su mobile e non, confermandosi in continua evoluzione, oltre che essere uno dei prodotti a cui Google tiene di più.

Circa 15 mesi fa vi avevamo raccontato che Maps aveva iniziato a mostrare il prezzo del carburante per le stazioni di servizio, ma solo in alcuni paesi: la novità delle ultime ore è che il prezzo della benzina adesso viene mostrato anche in Italia.

Google Maps mostra i prezzi della benzina in Italia

Nel corso delle settimane Google Maps si arricchisce sempre più di funzionalità, più o meno utili per gli utenti, che stanno rendendo l’app sempre più completa. Tra queste, la possibilità di visualizzare il prezzo del carburante alle stazioni di servizio o, meglio, ai benzinai in generale, è stata un’aggiunta che ha indubbiamente reso la navigazione su strada ancora migliore per gli utenti.

Nelle ultime ore Google Maps ha iniziato a mostrare questa preziosa informazione anche in Italia, giusto in tempo per le vacanze estive che potranno essere pianificate ancora meglio dagli utenti italiani.

Come visualizzare i prezzi del carburante

Per visualizzare il prezzo della benzina basterà effettuare un tap sulla stazione di servizio di interesse: nella scheda che si aprirà, verranno automaticamente mostrati i prezzi dei carburanti disponibili presso la pompa di benzina scelta, facendo una distinzione tra la tipologia di carburante (benzina, diesel, metano, gpl) e, addirittura, tra gli ottani della benzina verde (SP95, SP98, SP100).

In alternativa, basterà effettuare una ricerca diretta su Google Maps o applicare il filtro disponibile all’interno della lista dei filtri per ottenere, a colpo d’occhio, il prezzo della benzina presso tutte le stazioni di servizio presenti nelle vostre vicinanze.

La funzionalità sembra disponibile già a livello globale, sia nella versione per Android che nella versione per iOS di Google Maps ma non ancora sulla versione Web. Per non rischiare di perdervi questa o tutte le novità che verranno in futuro all’interno di Google Maps, vi consigliamo di verificare che abbiate installato l’ultima versione disponibile: per farlo, basterà cercare l’app sul Google Play Store o effettuare un tap sul badge sottostante.

