Google Maps è già uno dei servizi più noti, potenti e apprezzati del colosso di Mountain View e sta finalmente colmando una lacuna che si è portato dietro per anni nell’app per Android: la mancanza di widget adeguati.

Per molti anni la situazione dei widget per dispositivi Android è rimasta inalterata e priva di novità rilevanti, ma tutto è cambiato con il rilascio di Android 12: Big G ha deciso di dare nuova linfa vitale a questa funzione per troppo tempo trascurata e lo ha fatto innanzitutto rinnovando la dotazione di widget delle proprie applicazioni ufficiali.

Google Maps: finalmente il widget del traffico nelle vicinanze

Per quanto riguarda il caso specifico di Google Maps, giusto pochi giorni fa era arrivato l’annuncio ufficiale di un nuovo widget interattivo sul traffico nelle vicinanze. Per la prima volta, insomma, un widget con delle informazioni utili e non dei banali shortcut. Ebbene, mentre in sede di annuncio non era stata fornita da Google una data precisa di rilascio, pochi giorni più tardi il roll out ha già preso il via.

A darne notizia è stato il solito Mishaal Rahman su Twitter. La fonte ha trovato la novità disponibile sulla versione 11.35.1 dell’app di Google Maps per Android. Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, il widget Nearby Traffic è in formato 4×2 e permette di tenere d’occhio il traffico nelle vicinanze. La seconda immagine mostra il widget una volta posizionato sulla home e concretamente in funzione.

Come aggiornare l’app Google Maps per Android

La versione più recente di Google Maps per Android è già disponibile al download dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. Qualora interessati a provare in anteprima le novità di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile a questo link); nel caso in cui fosse al completo, rimarrebbe la possibilità dell’installazione manuale delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror.

