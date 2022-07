Tramite un breve comunicato, pubblicato nel suo canale ufficiale, Google annuncia la disponibilità di Android 13 beta 4 per i Google Pixel 4, 4a, 4a 5G, 5a, 5 e 6, anche in versione XL e Pro, in vista del rilascio ufficiale previsto per le prossime settimane.

A circa un mese dal rilascio della beta 3.3, dunque, arriva un minor update, come il numero di versione suggerisce, per il rilascio della versione stabile di Android 13 con lo scopo di sistemare alcuni fastidiosi bug riscontrati nella precedente versione; questa, fa sapere Google, è l’ultima beta prima del rilascio stabile previsto per le prossime settimane.

Novità di Android 13 beta 4

Come detto poc’anzi, questa nuova release di Android 13 beta 4 porta con sé solamente alcuni miglioramenti per le prestazioni e la stabilità, null’altro. Non ci sono novità, né grafiche e né funzionali, di alcun tipo. Per i più curiosi, il changelog è il seguente:

Fixed an issue where on some devices, paired Bluetooth devices could be observed to rapidly connect and disconnect from the device.

Fixed an issue where the Google Camera app occasionally crashed on Pixel 6 and Pixel 6 Pro devices.

Fixed an issue where, when a user checks for system updates by navigating to Settings > System > System update , the system incorrectly reported Android 12 as the device’s Android version, even when the device was already successfully updated to an Android 13 build.

, the system incorrectly reported Android 12 as the device’s Android version, even when the device was already successfully updated to an Android 13 build. Fixed an issue on Pixel 6 and Pixel 6 Pro devices where the Now Playing page sometimes got stuck on Downloading song database.

Aggiornare ad Android 13 beta 4

La procedura per installare l’aggiornamento ad Android 13 beta 4 è la solita utilizzata per l’installazione delle developer preview e delle beta e usata per installare la versione precedente. Per questo vi rimandiamo ai file factory image e OTA scaricabili dal sito di Google coi link sottostanti, che devono essere installati manualmente.