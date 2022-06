Come spesso accade, una nuova versione dell’applicazione Google Fotocamera ci fornisce qualche interessante dettaglio sui dispositivi del colosso di Mountain View in arrivo e ciò è avvenuto anche con la release 8.5, disponibile da qualche ora.

Analizzando il codice della nuova versione dell’app, infatti, lo staff di 9to5Google ha scovato degli interessanti dettagli che riguardano le prestazioni fotografiche della serie Google Pixel 7 e di Google Pixel Tablet.

Google Fotocamera 8.5 ci svela una chicca di Google Pixel 7

Rispetto a Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro gli attesi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro non dovrebbero apportare notevoli cambiamenti per quanto riguarda il comparto fotografico ma, stando a quanto è possibile apprendere dal codice di Google Fotocamera versione 8.5, un’importante novità non dovrebbe mancare.

Se nella generazione di smartphone lanciata nel 2021 soltanto il modello Pro è in grado di registrare video a risoluzione 4K con la fotocamera frontale, infatti, con quella del 2022 tale funzionalità sarà supportata anche dal modello “base”.

Ricordiamo che Google Pixel 6 può contare su una fotocamera frontale da 8 megapixel (mentre il modello Pro ha un sensore da 11 megapixel) ed è capace di registrare video a risoluzione Full HD.

La novità introdotta da Google con Google Pixel 7 potrebbe dipendere dal fatto che i due nuovi smartphone potranno contare sul medesimo sensore frontale (quello già utilizzato su Google Pixel 6 Pro).

Qualche piccola mancanza nel nuovo tablet

Passando a Google Pixel Tablet, device atteso nel 2023, al momento i dettagli sul suo conto sono piuttosto limitati ma, relativamente al comparto imaging, è già emerso che dovrebbe essere dotato di una sola fotocamera posteriore.

Stando a quanto si apprende da Google Fotocamera 8.5, il tablet del colosso di Mountain View probabilmente non sarà in grado di registrare video a risoluzione 4K (di sicuro non a 60 fps) e non dovrebbe supportare alcune funzionalità invece presenti negli smartphone dell’azienda, come Audio Zoom, i video in Slow Motion e Action Pan.

C’è da ricordare che mancano ancora tanti mesi al lancio di Google Pixel Tablet e, pertanto, tali anticipazioni vanno prese con le pinze.