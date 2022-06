Il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la popolare applicazione Google Fotocamera, che arriva così alla versione 8.5 e si prepara a dare il benvenuto a Google Pixel 6a, smartphone che farà il suo esordio ufficiale il prossimo mese.

Le novità della versione 8.5 di Google Fotocamera

Sebbene con Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro il colosso di Mountain View abbia deciso di apportare importanti miglioramenti hardware al comparto fotografico, solitamente il grande successo degli smartphone di Google in ambito imaging è merito della parte software ed in particolare di Google Fotocamera.

Questa soluzione, infatti, è capace di migliorare la qualità delle immagini, introducendo effetti “speciali” e sfruttando apposite funzionalità che, nel complesso, sono in grado di garantire risultati decisamente apprezzabili.

Gli aggiornamenti per l’app Google Fotocamera sono relativamente rari e spesso si verificano nei giorni o nelle settimane che precedono il lancio di un nuovo dispositivo della gamma Pixel e per il 28 luglio è in programma l’esordio di Google Pixel 6a.

Rispetto alla precedente versione (la 8.4), la nuova release di Google Fotocamera non sembra introdurre novità evidenti per quanto riguarda le funzionalità o l’interfaccia grafica ed è probabile che con tale aggiornamento il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non abbia fatto altro che preparare il terreno per l’arrivo sul mercato del nuovo modello di fascia media.

Ricordiamo che tra le caratteristiche principali di Google Pixel 6a vi è il processore Google Tensor (già presente su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro) e sarà interessante scoprire quanto sarà in grado di alzare l’asticella della qualità fotografica rispetto a Google Pixel 5a.

Potete scaricare la versione 8.5 di Google Fotocamera (già disponibile per tutti i modelli della serie Pixel) da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: