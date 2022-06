Manca ancora un bel po’ al lancio della serie Samsung Galaxy S23, ma ciò non vuol dire che non possano già circolare indiscrezioni di diverso tipo; oggi diamo uno sguardo a qualche informazione su processore e fotocamere.

La famiglia Galaxy S23 potrebbe montare lo Snapdragon 8 Gen 2

Quest’anno nell’attuale appuntamento dello Snapdragon Tech Summit, che si terrà dal 14 al 17 novembre, Qualcomm potrebbe presentare il suo prossimo processore di punta, lo Snapdragon 8 Gen 2. Stando alle indiscrezioni che circolano questo chip dovrebbe, come il predecessore, utilizzare un processo produttivo a 4 nm di TSMC, scongiurando le problematiche di surriscaldamento e throttling che affliggevano lo Snapdragon 888.

Nonostante solitamente Samsung utilizzi nei suoi dispositivi di fascia alta sia processori Snapdragon che Exynos, sembra dalle ultime indiscrezioni che questa volta possa volersi orientare esclusivamente sui chip di casa Qualcomm; se così fosse vedremmo arrivare sul mercato le diverse varianti della famiglia Galaxy S23 tutte equipaggiate con lo stesso processore a prescindere dall’area geografica di commercializzazione.

Galaxy S23 e S23 Plus potrebbero avere lo stesso teleobbiettivo della serie S22

Cominciano a trapelare le prime informazioni riguardo il comparto fotografico della gamma Galaxy S23, stando a quanto riportano i colleghi di GalaxyClub, pare che S23 e S23 Plus non avranno un sensore teleobbiettivo aggiornato. Ciò significa che probabilmente manterranno lo stesso sensore da 10 MP e la stessa gamma di zoom 3x dell’attuale serie S22.

Non si hanno informazioni al momento per gli altri sensori principali, ma sembra (come già riportato) che per quanto riguarda la fotocamera frontale, questa potrebbe ricevere un sensore con risoluzione più elevata su S23 e S23 Plus rispetto a quello montato sull’attuale gamma di smartphone.

Ad ogni modo come già detto c’è ancora tempo prima che la nuova gamma di flagship di Samsung venga presentata, avvicinandoci al momento fatidico non mancheranno nuove e più precise informazioni.

In copertina Samsung Galaxy S22 Ultra