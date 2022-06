La fotocamera frontale dei modelli Samsung Galaxy non Ultra è da 10 MP dal 2019, ma ora sembra che Samsung stia pianificando un aggiornamento significativo della fotocamera selfie per la prossima gamma Galaxy S23.

Secondo quanto riportato da GalaxyClub, Samsung starebbe valutando la possibilità di dotare gli smartphone Galaxy S23 e S23+ di una fotocamera frontale con un sensore da 12 MP.

Samsung Galaxy S23 potrebbe offrire una fotocamera frontale migliorata

La fonte specifica che non è chiaro se la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S23 si troverà sotto il display come per Galaxy Z Fold3 e nemmeno se offrirà la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Non è inoltre noto alla fonte se anche Samsung Galaxy S23 Ultra riceverà una fotocamera frontale con una risoluzione maggiore. Galaxy S20, S21 e Galaxy S22 Ultra sono muniti di un sensore da 40 MP e non è chiaro fino a che punto sarebbe utile un aggiornamento.

Considerato che il lancio della serie Samsung Galaxy S23 è lontano ancora almeno sette e otto mesi, i piani dell’azienda potranno cambiare anche più volte, quindi queste informazioni sono da prendere con le pinze. Tuttavia appare sensato che Samsung stia quantomeno valutando di introdurre un tale miglioramento.

In copertina: Samsung Galaxy S22

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera, la classifica del mese