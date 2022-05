Un’indiscrezione della scorsa settimana suggerisce che Samsung starebbe lavorando su un chipset esclusivo da utilizzare nei suoi smartphone di punta per il 2025. Oggi una fonte coreana aggiunge altre speculazioni sulla vicenda.

La pubblicazione coreana Naver riferisce che Samsung coinvolgerà un migliaio di addetti a luglio con l’obiettivo di commercializzare un chipset per gli smartphone Galaxy entro il 2025, con l’ambizione di superare Apple Silicon.

Samsung utilizzerebbe un chipset prodotto internamente dal 2025

La fonte sostiene che non verranno utilizzati processori prodotti internamente per gli smartphone di punta che verranno lanciati nel 2023 e nel 2024.

Le prossime due generazioni di flagship Samsung adotterebbero dunque solo processori Qualcomm Snapdragon, mentre l’azienda preparerebbe il proprio chipset per il 2025.

L’UE è rimasta ormai l’unica grande regione a ricevere i chipset Samsung Exynos, tuttavia non è chiaro come questo presunto chipset solo Galaxy in arrivo nel 2025 differirebbe dagli attuali processori di punta Exynos.

Inoltre si tratterebbe di una mossa audace, in quanto Samsung non sarebbe in grado di utilizzare SoC Exynos in alcuni suoi modelli in caso di carenza di chip o come alternativa alla piattaforma di Qualcomm.

Infine, per raggiungere l’obiettivo di superare Apple Silicon il colosso sudcoreano dovrà apparentemente fare dei progressi drastici su tutta la linea.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di maggio 2022