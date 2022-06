Due nuovi smartphone si apprestano ad entrare nel listino di POCO, con particolare riferimento alla fascia media del mercato: POCO F4 5G e POCO X4 GT sono stati protagonisti di numerose indiscrezioni nelle settimane addietro e adesso si mostrano in una galleria di immagini di qualità; di entrambi, inoltre, il produttore ha appena ufficializzato la data di presentazione.

POCO F4 5G: immagini e specifiche tecniche trapelate

Partiamo da POCO F4 5G, che sarà il più costoso dei due e dunque anche quello meglio equipaggiato dal punto di vista tecnico.

A questo proposito, le ultime indiscrezioni suggeriscono che POCO F4 5G sarà dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e un refresh rate fino a 120 Hz, con una luminosità di picco di 1.300 nit; il tutto protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5. Venendo alle prestazioni, lo smartphone potrà contare su uno Snapdragon 870 di Qualcomm (che, come sappiamo, è sostanzialmente sovrapponibile al non più recentissimo Snapdragon 865), con una CPU octa-core fino a 3,2 GHz, un modem 5G e una GPU comunque ancora all’altezza della situazione. Ad affiancare il SoC ci saranno, perlomeno in Europa, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Quanto al comparto fotografico, POCO F4 5G potrà disporre di: una fotocamera principale da 64 megapixel con apertura f/1,79, una classica 8 megapixel con apertura f/2,2 e lente ultra-grandangolare e una (superflua) 2 megapixel macro con apertura f/2,4; frontalmente sarà presente una singola unità da 20 megapixel con apertura f/2,4.

La batteria implementata sarà una 4.500 mAh e potrà contare sulla tecnologia di ricarica rapida fino a 67 watt, ma non sulla ricarica wireless. Per il resto, si riportano connettività Bluetooth 5.2, NFC, WLAN, dual SIM e un peso di 195 grammi; lo smartphone, salvo smentite, sarà realizzato in plastica. Quanto al software, POCO F4 5G debutterà con Android 12 e la solita MIUI con launcher dedicato di POCO.

POCO F4 5G è apparso in una ricca galleria di immagini di qualità, che ne svelano ogni dettaglio del design — dal foro anteriore per la fotocamera, alle cornici piuttosto ottimizzate, fino al modulo fotografico posteriore rettangolare e piuttosto sporgente —, incluse le tre colorazioni nero, argento e verde.

Previous Next Fullscreen

POCO X4 GT: immagini e specifiche tecniche trapelate

Spostando il discorso sul secondo modello, ovvero POCO X4 GT, la situazione diventa decisamente meno entusiasmante e il motivo è presto detto: come vi avevamo spiegato nelle scorse settimane — a meno di clamorose smentite — questo smartphone non sarà altro che un rebrand di Redmi Note 11T Pro. Alla luce di ciò, la scheda tecnica di questo smartphone è già nota in ogni suo dettaglio.

POCO X4 GT sarà dotato di un display LCD IPS da 6,6 pollici con risoluzione di 2460 x 1080 pixel, refresh rate fino a 144 Hz, luminosità fino a 650 nit e vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5. A muovere il tutto è l’ottimo MediaTek Dimensity 8100 processo produttivo a 5 nm di TSMC, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico comprende una principale da 64 megapixel e le solite 8 MP ultra-grandangolare e 2 megapixel macro; anche in questo caso, la fotocamera anteriore è da 20 megapixel.

La batteria da 5.080 mAh e la ricarica rapida a 67 watt dovrebbero essere due importanti punti di forza di questo modello, che in fatto di connettività disporrà di: Dual SIM, ac WLAN, Bluetooth 5.3, NFC e ingresso jack audio da 3,5 mm. Anche in questo caso, al debutto ci saranno Android 12 e la MIUI con launcher POCO.

POCO X4 GT è apparso in alcune immagini che ne svelano per intero il design, eccole.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità

POCO ha preso la parola su Twitter per comunicare che POCO X4 GT verrà annunciato ufficialmente il 23 giugno 2022 alle ore 20 GMT+8 (in Italia saranno le 14). Lo stesso evento vedrà debuttare anche POCO F4 5G.

Per quanto riguarda i prezzi, quello di POCO F4 5G dovrebbe essere contenuto entro i 430 euro, mentre quello di POCO X4 GT non dovrebbe superare i 400 euro; insomma, questi due modelli daranno battaglia alla serie Galaxy A di Samsung.

Leggi anche: Recensione POCO F4 GT