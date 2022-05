Il lancio di POCO X4 GT 5G potrebbe essere imminente secondo le ultime indiscrezioni. Lo smartphone Android sarebbe entrato nella fase di produzione di massa in diversi Paesi asiatici ed eurasiatici, suggerendo una presentazione ufficiale ormai dietro l’angolo. Cosa sappiamo su POCO X4 GT 5G?

POCO X4 GT 5G in arrivo, ma sarà il rebrand di un Redmi?

Secondo quanto riportato su Twitter dal leaker Mukul Sharma, sarebbe dunque iniziata la fase di produzione di POCO X4 GT 5G, un nuovo smartphone Android di fascia media del quale per ora non sappiamo poi molto. I rumor sostengono che si tratterà di un rebrand di Redmi Note 11T Pro, il dispositivo che sarà presentato ufficialmente tra qualche giorno in Cina (il 24 maggio 2022, a voler essere precisi) insieme al resto della gamma.

Di quest’ultimo sono trapelati maggiori dettagli, che di conseguenza potrebbero suggerirci molto di più sulle caratteristiche tecniche di POCO X4 GT 5G. Dando per buone le indicazioni sulla questione rebrand, lo smartphone dovrebbe disporre di un display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz.

Il cuore potrebbe essere costituito dal SoC Mediatek Dimensity 8000 o 8100: al suo fianco potremmo trovare 6 o 8 GB di RAM e 128, 256 e/o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico potrebbe essere composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (e non da 64 MP come quello atteso sul Redmi), accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, da uno da 2 MP (per le macro o per la profondità) e dal sensore per i selfie da 16 MP.

In base alle indiscrezioni potremmo poi trovare a bordo una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W, connettività NFC, doppio speaker JBL e sensore d’impronte digitali integrato nel pulsante laterale di accensione/spegnimento. A livello software ci sarà Android 12 con la MIUI 13.

Per saperne di più potremmo dover attendere dopo il 24 maggio, anche se non è da escludere una presentazione che giochi d’anticipo sulla nuova serie Redmi Note 11T. Restate sintonizzati perché torneremo presto a parlarne. Cosa vi aspettate da POCO X4 GT 5G?

