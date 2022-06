Google sta lavorando assiduamente sul suo primo smartwatch atteso per l’autunno e sembra che tra le funzionalità in arrivo per Google Pixel Watch ci sarà anche la possibilità di sbloccare e mantenere sbloccato lo smartphone tramite il dispositivo indossabile.

Le prove che Google sta lavorando a questa funzionalità sono state individuate da Mishaal Rahman nel codice della versione 22.24.13 di Google Play Services e secondo quanto riportato nel tweet dell’informatore l’azienda di Mountain View la chiama “Nearby Unlock”.

Nel post si legge che Google Pixel Watch deve essere sbloccato, indossato e vicino allo smartphone da sbloccare per garantire un adeguato livello di sicurezza. Una breve animazione suggerisce che lo sblocco avverrà come con il pagamento contactless.

Sblocco dello smartwatch in arrivo per Wear OS?

Esaminando il codice non appare chiaro se la nuova funzionalità Nearby Unlock è pensata per Wear OS o solo per Google Pixel Watch. In attesa di scoprirlo, le ultime indiscrezioni suggeriscono che Google Pixel Watch sarà estremamente personalizzabile, inoltre il dispositivo indossabile di Google sarà realizzato dall’azienda che già produce Apple Watch.

Leggi anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS