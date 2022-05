Da quando Google ha deciso di mostrare in anteprima Google Pixel Watch in Rete si è fatto ancora più imponente il flusso di indiscrezioni e anticipazioni relative all’atteso primo smartwatch del colosso di Mountain View.

E così, in attesa del suo lancio ufficiale, in programma per l’autunno, piano piano stiamo scoprendo le varie caratteristiche su cui potrà contare questo orologio smart, che sarà realizzato da Compal Electronics.

L’FCC ci svela nuovi dettagli di Google Pixel Watch

Ciò è quanto emerge dal database dell’FCC (l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni), nel quale sono presenti tre versioni di Google Pixel Watch:

il numero modello GQF4C può contare sulla sola connettività Bluetooth

può contare sulla sola connettività Bluetooth il numero modello GBZ4S supporta tre bande LTE (ossia la 5, la 7 e la 26)

supporta tre bande LTE (ossia la 5, la 7 e la 26) il numero modello GWT9R supporta dieci bande LTE (ossia la 2, la 4, la 5, la 12, la 13, la 17, la 25, la 26, la 66 e la 71)

Stando a quanto emerge, inoltre, l’ID FCC non sarà fisicamente presente su Google Pixel Watch e apparirà soltanto sotto forma di un’etichetta elettronica accessibile nel menu delle Impostazioni, andando nella sezione Sistema e quindi su Informazioni normative.

Sempre nel database dell’FCC è stato scoperto un altro dispositivo, con numero modello G943M, che altro non è che il cavo di ricarica di Google Pixel Watch, sempre realizzato da Compal Electronics. Pare che il device potrà contare su una porta USB Type-C (Samsung Galaxy Watch4 o Fitbit Sense, tanto per citarne un paio, supportano lo standard USB Type-A) e probabilmente sarà possibile caricare l’orologio grazie a Battery Share con Google Pixel 5 (e modelli più recenti).

Un’ultima curiosità. Compal Electronics è una delle aziende che producono Apple Watch insieme a Quanta Computer (ha iniziato a realizzare dispositivi indossabili di Apple nel 2017 e ha proseguito fino ad oggi) e, pertanto, dovrebbe avere la necessaria esperienza per garantire una qualità costruttiva superiore alla media. Staremo a vedere.

