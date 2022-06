Il primo smartwatch di Big G, Pixel Watch, è stato ufficialmente svelato al mondo in occasione del Google I/O 2022 senza in realtà rivelare molto al pubblico; dopo l’evento sono iniziate a circolare le prime informazioni riguardo ad esempio processore e batteria. Oggi è il turno dei cinturini.

Tanti stili di cinturini diversi per ogni gusto ed esigenza

Lo smartwatch di Google, come abbiamo potuto notare dal video teaser trasmesso durante l’evento, presenta un sistema di aggancio alla cassa proprietario, studiato per semplificare l’operazione di scambio. Durante l’evento abbiamo potuto ammirare diverse colorazioni di quello che al momento era l’unico mostrato, presumibilmente realizzato in silicone morbido, che dovrebbe essere il modello standard in dotazione con il dispositivo.

Stando a quanto riportano i colleghi di 9to5Google, Google starebbe lavorando ad almeno sette cinturini diversi per il suo primo smartwatch (incluso il modello che già conosciamo), anche se alcuni di quelli di cui vi parleremo potrebbero in realtà non essere made by Google.

Ecco di seguito le tipologie di cinturini che sarebbero il lavorazione:

Un cinturino di fascia alta “in stile milanese”, caratterizzato da una trama metallica intrecciata in acciaio inossidabile , con chiusura magnetica. Dovrebbe essere disponibile nelle tre colorazioni dell’orologio ovvero argento, nero e oro

, con chiusura magnetica. Dovrebbe essere disponibile nelle tre colorazioni dell’orologio ovvero argento, nero e oro Un cinturino a maglie di metallo massiccio , uno dei più classici cinturini in metallo in circolazione

, uno dei più classici cinturini in metallo in circolazione Due cinturini in pelle , differenti per stile e tonalità di colore

, differenti per stile e tonalità di colore Un cinturino in tessuto

Un cinturino composto da una fascia elastica

Per il momento non vi è nulla di certo al riguardo, non sappiamo se tutti i modelli sopra citati verranno commercializzati, né sappiamo quando; sicuramente Google avrebbe solo da guadagnare nel fornire agli utenti una scelta ampia di accessori visto che, nonostante il sistema di aggancio proprietario, arriveranno sicuramente sul mercato numerose opzioni di terze parti.

