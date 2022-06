I fan di ASUS e gli amanti del mobile gaming in generale hanno già le antenne drizzate per la presentazione del nuovo ROG Phone 6, che com’è noto si terrà il prossimo 5 luglio — a questo link trovate la pagina dedicata all’evento ROG Phone 6: For Those Who Dare —, ma il produttore taiwanese ha pensato bene di ingannare l’attesa con una nuova iniziativa promozionale: sullo store online ufficiale ci sono tantissime offerte disponibili e toccano l’attuale smartphone di riferimento della casa, ma anche — giustamente — tanti prodotti della gamma ROG.

Offerte ASUS: ZenFone 8 e non solo

Tra le offerte attive sullo store di ASUS non manca l’ottimo compatto ASUS ZenFone 8 (eccolo nel nostro confronto dedicato), ma è in ottima compagnia — tra le altre cose — delle nuove cuffie true wireless ASUS ROG Cetra True Wireless, di vari monitor portatili, del sorprendente ASUS ROG Flow X13 (di cui trovate a questo link la nostra recensione), del potente ASUS ROG Strix G15 (di cui trovate a questo link la nostra recensione del modello 2021) e di qualche altro notebook da gaming del brand.

Ecco tutte le offerte attualmente attive sullo store online di ASUS:

Leggi anche: Riprova ASUS ZenFone 8 con Android 12