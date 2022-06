Google Pixel 6a è stato uno dei grandi protagonisti del Google I/O 2022, tuttavia, a dispetto di un annuncio avvenuto il mese scorso, non è ancora disponibile sul mercato, pertanto l’unico modo per vederlo concreto e in funzione è tramite video di unboxing come quello di cui parliamo oggi.

Google Pixel 6a: nuovo unboxing in attesa del lancio

Se nel leggere fino a questo punto vi siete un po’ straniti perché siete sicuri di aver già letto di un unboxing ufficiale di Google Pixel 6a, non siete in errore: ve ne avevamo parlato una decina di giorni dopo la presentazione dello smartphone. Peccato, però, che nel frattempo il colosso di Mountain View abbia deciso di rimuovere il video in questione, che non risulta più visibile in questo momento.

È qui che entra in gioco il video unboxing da poco pubblicato su TikTok da un utente. Ancora una volta, purtroppo, Google Pixel 6a viene mostrato nella sola colorazione Charcoal e non nella decisamente più interessante Sage. A dirla tutta, il video non mostra nulla di particolarmente entusiasmante — e d’altra parte lo smartphone non è esattamente rivoluzionario —, anche se è possibile notare come la pellicola protettiva contenga degli indicatori in corrispondenza di alcuni punti chiave dell’hardware del dispositivo, come il carrellino della SIM, la porta USB Type-C, i tasti per la regolazione del volume e quello power e anche il sensore di impronte digitali, che come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane non è lo stesso dei fratelli maggiori Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Proprio su questi ultimi due, invece, Google utilizza una mera pellicola protettiva bianca, senza alcuna indicazione (non che sia difficile individuare i componenti in questione senza degli indicatori). L’altro dettaglio degno di menzione è costituito dal logo “Google Tensor” in bella vista con tanto di illustrazione nella confezione di vendita — precisamente, sulla scatola che contiene lo strumento di rimozione della SIM e la manualistica —, subito sotto al nome dello smartphone.

Il video unboxing è stato realizzato all’aria aperta, pertanto ci permette di scorgere — oltre allo spessore del dispositivo e alla sporgenza non esasperata della Camera Bar — anche quanto sia riflettente il retro “3D thermoformed composite”. Infine, nel momento in cui lo smartphone viene acceso, viene caricata la schermata bianca di boot con il logo di Google ed è possibile farsi un’idea delle cornici che circondano il display di Pixel 6a. Ecco il video.

Google Pixel 6a: il nuovo Pixel meno costoso

Prima di lasciarvi, ecco un sintetico riassunto della scheda tecnica del nuovo Google Pixel 6a:

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

Peso: 170 grammi

Display: gOLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

SoC: Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2)

Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

Sistema operativo: Android 12.

Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 12, ma sarà in prima linea per ricevere Android 13 non appena disponibile e potrà poi beneficiare di un supporto software di ben cinque anni. Il suo approdo sul mercato italiano è già stato confermato: il prezzo di listino sarà di 459 euro, l’unico taglio di memoria sarà quello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e le colorazioni disponibili saranno le tre Verde Salvia, Grigio chiaro e Grigio antracite. Google Pixel 6a sarà in preordine sullo store ufficiale a partire dal 21 luglio e sarà poi ufficialmente disponibile dal 28 luglio.

