Presentato poco più di una settimana fa, il nuovo Google Pixel 6a si avvicina al debutto commerciale con l’uscita sul mercato attesa per la prossima estate (anche in Europa). Nel frattempo, in attesa delle prime recensioni, il nuovo Pixel 6a è già stato descritto in ogni dettaglio con Google che ha anche pubblicato un primo video unboxing del dispositivo. Tale video ci offre la possibilità di dare un primo sguardo allo smartphone, una delle novità più attese del panorama Android dei prossimi mesi. Ecco i dettagli:

Il Google Pixel 6a si mostra in un primo video unboxing

Attiva dal canale YouTube Google Retail Training France il primo video unboxing del nuovo Pixel 6a. Il video in questione, in quasi 3 minuti, ci offre una panoramica completa sullo smartphone e sulla sua confezione di vendita, prima del caricabatterie. Da notare, inoltre, che nel video viene mostrato anche lo sblocco tramite il sensore di impronte digitali, diverso rispetto a quello montato dai Pixel 6 e 6 Pro, che si mostra molto reattivo. In confezione c’è il cavo USB-C ed anche il Quick Switch Adapter (un dongle da USB-A a USB-C).

Ecco il nuovo video unboxing del Google Pixel 6a.

Ricordiamo che il Google Pixel 6a è atteso sul mercato per fine luglio, almeno per quanto riguarda gli USA. Lo smartphone arriverà anche in Europa e, in particolare, in Italia con lancio fissato “nel corso dell’estate” e con un prezzo di partenza di 459 euro. Sull’arrivo in Italia del nuovo smartphone di Google sarà necessario attendere, probabilmente, qualche settimana per ottenere maggiori dettagli.

Il Pixel 6a potrà contare su di un display OLED da 6.1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Google Tensor supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico includerà un sensore da 12,2 Megapixel ed un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. La batteria presenterà una capacità di 4.410 mAh con ricarica “rapida” da 18 W.