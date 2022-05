Cresce l’attesa per la prossima generazione di smartphone pieghevoli a marchio Samsung, attesi nel corso dell’estate. Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold 4 andranno a rinnovare l’offerta del produttore in questa particolare fascia del mercato, e dovrebbero godere di un ulteriore step evolutivo, sia per quanto concerne la qualità costruttiva che per quanto concerne le specifiche.

Recentemente sono trapelati i dettagli relativi alle batterie che ospiteranno i due smartphone mentre oggi veniamo a conoscenza di quelle che, con tutta probabilità, saranno le velocità con cui potranno essere ricaricati i prossimi pieghevoli. Tralasciando i pieghevoli, sembra che Samsung stia lavorando su un sensore da 200 megapixel per il prossimo top gamma “classico” Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip4: spuntano i dettagli sulla ricarica

Esattamente una settimana fa, vi riportavamo la notizia che il prossimo Samsung Galaxy Z Flip4 dovrebbe essere dotato di un pacco batterie capace di offrire, complessivamente, una capacità da 3400 mAh, maggiore di 100 mAh rispetto all’attuale Samsung Galaxy Z Flip3 5G (che si ferma a 3300 mAh).

Affidandoci a quanto condiviso sul proprio profilo Twitter dal leaker indiano Mukul Sharma, veniamo a conoscenza della velocità di ricarica dei prossimi Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

Both Samsung Galaxy Z Fold 4 and Galaxy Z Flip 4 will feature 25W fast charging support.#Samsung #SamsungGalaxyZFold4 #SamsungGalaxyZFlip4 pic.twitter.com/FvEnj2aUa4 — Mukul Sharma (@stufflistings) May 7, 2022

L’immagine proviene dall’ente di certificazioni 3C e riporta che i due prossimi smartphone pieghevoli a marchio Samsung supporteranno, entrambi, la ricarica rapida a 25 W, lontana comunque dalla 45 W di cui dispone il produttore sudcoreano (che l’ha implementata nell’attuale top gamma Galaxy S22 Ultra 5G).

La prossima generazione del pieghevole a conchiglia, dunque, dovrebbe ottenere un boost rispetto al predecessore, la cui velocità di ricarica si ferma a 15 W, consentendo agli utenti di ricaricarlo più velocemente.

Il pieghevole a libro, Galaxy Z Fold4, invece non guadagnerebbe nulla: rimarrebbe “fermo” alla ricarica rapida a 25 W; tra l’altro, lo smartphone dovrebbe essere dotato di una doppia batteria, in grado di raggiungere una capacità da 4400 mAh, mantenendo invariato anche questo dato rispetto al predecessore Galaxy Z Fold3 5G.

Samsung Galaxy S23 Ultra con fotocamera da 200 MP?

Prosegue la caccia ai megapixel da parte dei produttori di smartphone; sembra che Samsung si sia stancata di rimanere ferma ai “soli” 108 megapixel della fotocamera principale presente sugli ultimi tre smartphone di punta, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S21 Ultra 5G e Galaxy S22 Ultra 5G, e che abbia in serbo un sensore da ben 200 megapixel, in sviluppo per potere debuttare già con il prossimo Galaxy S23 Ultra.

A riportare la notizia è stata la testata Business Korea, che sottolinea come questa mossa di Samsung debba essere interpretata come una risposta ad Apple che, in autunno, introdurrà gli iPhone 14 Pro con fotocamere aggiornate che potrebbero alzare l’asticella rispetto al passato. Tuttavia, non vi sono conferme che quanto supposto sia vero.

Qualora questa voce trovasse riscontro, per la prima volta in quattro anni Samsung andrebbe a variare le specifiche della fotocamera principale del proprio smartphone di punta: di rimando, per gestire un tale volume di pixel, Samsung dovrà migliorare le prestazioni di componenti chiave come le memorie. Questo, tuttavia, potrebbe non essere un problema grazie alle nuove memorie UFS 4.0 annunciate recentemente dal produttore sudcoreano.

Il produttore sudcoreano, in realtà, aveva già presentato un sensore da 200 megapixel lo scorso anno; adesso sembra che Samsung stia sviluppando parallelamente, con le proprie divisioni Samsung Electronics e Samsung Electro-Mechanics, questi sensori e avrebbe inoltre già condiviso con i principali clienti una tabella di marcia per aggiornarli sulla eventuale disponibilità del sensore.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip3 5G: alternativa stilosa al classico smartphone