Samsung dovrebbe rilasciare i suoi smartphone pieghevoli di quarta generazione entro la fine dell’anno e le indiscrezioni di certo non mancano. Le presunte opzioni di colore per “Samsung Galaxy Z Fold4” e “Z Flip4” sono recentemente emerse tramite Twitter.

Secondo quanto riportato dall’informatore Ross Young, l’opzione di colore oro potrebbe tornare quest’anno su Samsung Galaxy Z Flip4 assieme alle varianti grigio, azzurro e viola chiaro, mentre Galaxy Z Fold4 sarebbe disponibile nelle tre opzioni di colore beige, nero e grigio.

La variante color oro potrebbe tornare con Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung aveva precedentemente utilizzato l’opzione color oro (Mirror Gold) per lo smartphone Galaxy Z Flip originale. Samsung Galaxy Z Flip3 non offre un’opzione color oro, ma negli Stati Uniti è disponibile nella versione Bespoke Edition che consente ai clienti di abbinare i colori in un massimo di 49 combinazioni.

Non è chiaro se Samsung offrirà o amplierà il servizio di personalizzazione su misura quest’anno, ma se così dovesse essere l’opzione color oro dovrebbe consentire delle combinazioni interessanti.

Al momento non è chiaro se la presunta finitura color oro per Samsung Galaxy Z Flip4 sarà opaca o lucida, tuttavia il colosso sudcoreano potrebbe aver considerato questa colorazione dopo che è stata adottata da Huawei P50 Pocket.

Al momento non è noto se Samsung Galaxy Z Flip4 sarà disponibile anche in una combinazione bicolore simile al terzo modello della serie, ma molto probabilmente trapeleranno altri dettagli prima del prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked.

