Il prossimo pieghevole top di gamma Samsung Galaxy Z Fold4 è al centro della scena, grazie a dei render molto dettagliati che ce lo mostrano in tutto il suo splendore e ad alcune nuove indiscrezioni che parlano di una cura dimagrante messa in atto da Samsung per renderlo più leggero.

Nel resto dell’articolo vi riportiamo quanto trapelato nelle ultime ore e vi mostriamo i dettagliatissimi render del prossimo smartphone pieghevole top di gamma di casa Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold4 si mostra in dettagliatissimi render

Il colosso sudcoreano Samsung sta continuando a sviluppare la nuova generazione di smartphone pieghevoli, con i Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 attesi per la seconda metà dell’anno.

Grazie alla collaborazione tra il noto leaker @OnLeaks e il portale smartprix, veniamo a conoscenza del design del prossimo pieghevole di casa Samsung, mostratoci in alcuni render dettagliatissimi in 5K e in un video che lo ritrae a 360°.

Dalle immagini, il prossimo Samsung Galaxy Z Fold4 si mostra con un design evoluto e, in un certo senso, in continuità rispetto allo smartphone della precedente generazione Galaxy Z Fold3 5G.

Addentrandoci nell’analisi, salta subito all’occhio una riprogettazione estetica del comparto fotografico posteriore, costituito da tre moduli sporgenti e un flash LED, posto al di sotto di essi; si tratta di un design ispirato, in un certo qual modo, da un altro smartphone della casa, ovvero il top gamma “classico” Galaxy S22 Ultra.

Altri piccoli cambiamenti sono reperibili nel design della cerniera, leggermente migliorato ma sul quale Samsung non ha ancora comunicato dettagli al riguardo, e sulle dimensioni generali dello smartphone, conseguenza della leggera variazione del fattore di forma per rendere il prodotto un po’ più squadrato e, passatemi il termine, “compatto”.

Samsung Galaxy Z Fold4, da aperto, misurerà 155 x 130 x 7,1 mm contro i 158,2 x 128,1 x 6,4 mm del Galaxy Z Fold3 5G configurandosi come un prodotto leggermente più corto, più largo e più spesso.

Nonostante il cambio delle dimensioni, i due display, esterno e interno, manterranno la stessa diagonale della generazione precedente, rispettivamente 6,2 e 7,6 pollici, variando però i fattori di forma: il display esterno sarà in 23:9 in luogo dei 24,5:9, risultando meno slanciato in verticale; il display interno, passerà dai 5:4 ai 6:5, risultando più “quadrato”.

Cura dimagrante per il prossimo pieghevole top di gamma di Samsung

Nonostante l’aumento delle dimensioni rispetto al predecessore, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, il prossimo Galaxy Z Fold4 potrà godere di una cura dimagrante.

Grazie al noto leaker IceUniverse, che tuttavia in precedenza indicava lo smartphone come più sottile rispetto al suo predecessore, scopriamo che Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà più leggero di un iPhone 13 Pro Max con indosso una cover, ovvero che peserà meno di 260 grammi. Di conseguenza, la prossima generazione del pieghevole a libro, potrebbe essere più leggera rispetto all’attuale generazione: il Galaxy Z Fold3 5G pesa, infatti, 271 grammi.

I rumor sul prossimo pieghevole continuano a susseguirsi e, di seguito, abbiamo raggruppato tutte le specifiche dello smartphone che sono trapelate finora.

Dimensioni: 155 x 130 x 7,1 mm (da aperto)

x x (da aperto) Peso: inferiore ai 260 grammi

Display esterno: AMOLED da 6,2 pollici con fattore di forma in 23:9 e refresh rate a 120 Hz

da con fattore di forma in 23:9 e refresh rate a Display interno: AMOLED pieghevole da 7,6 pollici con fattore di forma in 6:5 e refresh rate a 120 Hz

pieghevole da con fattore di forma in 6:5 e refresh rate a Supporto alla S Pen per entrambi i display

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (o variante Plus)

(o variante Plus) Fotocamera interna sotto al display

Fotocamera selfie esterna in un foro circolare

Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 e teleobiettivo con zoom ottico 3x

e teleobiettivo con zoom ottico 3x Audio: doppio altoparlante stereo

Batteria: doppia unità (2002 + 2268 mAh) con capacità tipica di 4400 mAh e supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W

Per conoscere il Samsung Galaxy Z Fold4 e il suo fratellino a conchiglia, Galaxy Z Flip4, bisognerà attendere l’estate, consueta finestra di lancio per i pieghevoli del produttore sudcoreano.

