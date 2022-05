Samsung ha tanti modelli sul mercato e dunque tanto lavoro da fare per supportarli tutti attraverso costanti aggiornamenti e nuove patch di sicurezza. Quest’oggi sono in distribuzione update per quattro modelli di smartphone Android del produttore: si tratta di Samsung Galaxy S20 FE (Exynos), Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy F22 e Samsung Galaxy A12 Nacho.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy A72

Partiamo dai due smartphone più diffusi, anche se si tratta degli aggiornamenti meno consistenti a livello di novità. Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy A72 stanno infatti ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2022, unite a qualche generico miglioramento di stabilità e a qualche bugfix che fa sempre bene.

Questa volta si tratta della versione 4G Exynos ad aggiornarsi, visto che qualche giorno fa avevamo parlato solo di quella 5G e 4G Snapdragon. Il rollout riguarda il firmware G780FXXS9DVE3, in arrivo in Europa e Asia con diverse correzioni di sicurezza. Galaxy A72 sta ricevendo il firmware A725FXXS4BVE2 in diversi Paesi europei, Italia compresa.

Entrambi gli smartphone hanno già ricevuto Android 12 e la One UI 4.1 durante le scorse settimane e mesi, a differenza dei due protagonisti del prossimo paragrafo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy F22 e Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy F22 e Samsung Galaxy A12 Nacho (una variante con SoC Exynos della versione in vendita in Italia) stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 12 a partire rispettivamente dall’India e dalla Russia.

I firmware sono il E225FXXU4BVD8 e il A127FXXU5BVE4 e portano tante novità grazie alla One UI Core 4.1 e alla One UI 4.1, le versioni più recenti attualmente a disposizione. Per Galaxy F22 ci sono anche le patch di sicurezza di aprile 2022, mentre per A12 Nacho quelle di maggio 2022.

Le novità non sono tutte quelle viste sui dispositivi di fascia alta del produttore, ma sono comunque parecchie: tra queste, oltre al rinnovamento dell’intero parco di app preinstallate (e non solo), vi segnaliamo l’arrivo della Privacy Dashboard (per tenere sotto controllo tutti i permessi forniti alle applicazioni), degli indicatori durante l’uso di fotocamera e microfono, della nuova tavolozza dei colori per maggiori possibilità di personalizzazione, della modalità notte migliorata e dei nuovi widget.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A72, Galaxy F22 e Galaxy A12

Per aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy F22 e Samsung Galaxy A12 Nacho potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. I nuovi firmware sono in rollout in vari Paesi, ma potrebbero non aver ancora raggiunto l’Italia: in caso di esito negativo del controllo via OTA, potete attendere qualche giorno per poi riprovare.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy A13