Giornata molto ricca di aggiornamenti quella di oggi, in particolare per i dispositivi Samsung e Nokia. Nuovi firmware sono infatti in distribuzione per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A41, Galaxy A22, Nokia G10, Nokia G20 e Nokia 2.4. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire le novità in arrivo, che per alcuni includono Android 12.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

A distanza di qualche giorno dall’ultimo aggiornamento, Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra si apprestano a riceverne un altro a partire dai modelli con SoC Snapdragon. Le patch di sicurezza restano ovviamente quelle di maggio 2022, le ultime per ora disponibili. Purtroppo il changelog non risulta molto esaustivo: vengono infatti citati solo generici miglioramenti alla stabilità complessiva delle funzioni.

Il firmware in rollout in queste ore è il S90*EXXU2AVE4 e richiede un download di circa 350 MB. Per il momento la distribuzione sembra riguardare l’intera gamma Galaxy S22 con processore Snapdragon, ma ci aspettiamo presto novità anche per le versioni Exynos.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy S20 FE

Aggiornamenti in rollout anche per due modelli Fan Edition, ossia Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy S20 FE. Il primo riceve in Europa il firmware G990BXXU2CVD9 e in Asia il firmware G990EXXU2CVDA, che includono le patch di sicurezza di maggio 2022 e la correzione a diverse decine di vulnerabilità.

Le novità per Galaxy S20 FE riguardano il modello 5G e quello 4G con SoC Snapdragon, per il momento: i firmware sono rispettivamente il G781U1UES7EVD4 (a partire dagli Stati Uniti) e il G780GXXS3CVD7 (a partire da Brasile, Bolivia, altri Paesi del Sud America e dal Vietnam) e includono le patch di sicurezza di maggio 2022. Non sembrano essere state incluse altre novità, se non qualche miglioramento generico della stabilità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A41 e Galaxy A22

Proseguiamo con gli smartphone del produttore sud-coreano passando alla fascia media: ci sono infatti aggiornamenti in distribuzione anche per Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A41 e Galaxy A22.

Galaxy A53 5G aveva iniziato a ricevere le patch di sicurezza di maggio 2022 qualche giorno fa a partire dagli Stati Uniti, ed ora è in rollout il firmware A536BXXU2AVD7 in Europa. L’update porta la correzione a decine di vulnerabilità, ma anche miglioramenti alla stabilità della fotocamera e del sistema in generale e qualche bug fix generico.

Più importanti gli aggiornamenti per Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy A22, che stanno iniziando a ricevere Android 12 con la One UI 4.1. I firmware sono rispettivamente il A415FXXU1DVDB e il A225FXXU3BVD8 e hanno iniziato a farsi vedere a partire dalla Russia.

Le novità sono ovviamente parecchie, anche se non sono tutte quelle viste sui flagship con il passaggio ad Android 12: troviamo comunque maggiori possibilità di personalizzazione (stili, temi e tavolozza dei colori, ulteriormente migliorata con la One UI 4.1), un generale rinnovamento del sistema e delle app preinstallate, passi avanti lato privacy (indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera, Privacy Dashboard, posizione approssimativa) e non solo. In più sono incluse le patch di sicurezza di aprile 2022.

Novità aggiornamenti Nokia G10, Nokia G20 e Nokia 2.4

Cambiamo marchio perché ci sono importanti aggiornamenti anche per Nokia G10, Nokia G20 e Nokia 2.4: tutti e tre gli smartphone di fascia bassa stanno infatti ricevendo Android 12.

Nokia 2.4 è uno smartphone Android One uscito con Android 10, dunque questo dovrebbe essere l’ultimo major update. L’aggiornamento porta la versione V3.210 insieme alle patch di sicurezza di aprile 2022. Nokia G10 e G20 sono dispositivi un po’ più recenti: per loro si tratta della prima major release dopo l’uscita sul mercato con Android 11 e arriva rispettivamente con le versioni V2.210 (con patch di aprile 2022) e V2.230 (con patch di maggio 2022).

Per tutti e tre le novità sono parecchie e comprendono rinnovamento dell’interfaccia, Privacy Dashboard per tenere meglio sotto controllo i permessi, gli indicatori con l’uso di microfono e fotocamera, nuovi widget e possibilità di personalizzazione e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A41, Galaxy A22, Nokia G10, Nokia G20 e Nokia 2.4

Per aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A41 e Galaxy A22 potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Per aggiornare Nokia G10, Nokia G20 e Nokia 2.4 dovete seguire invece il percorso “Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento sistema > Cerca aggiornamenti“. In caso di esito negativo potete riprovare dopo qualche ora o giorno.

