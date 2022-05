La nuova settimana si apre con le offerte Amazon della OPPO Week e della Huawei Week, che includono diversi sconti su smartphone e tablet Android. Le proposte a disposizione sul sito sono valide solo per pochi giorni, fino al 29 maggio 2022 o fino a esaurimento scorte: andiamo a scoprire quelle più interessanti.

Le offerte Android di Amazon per la OPPO Week e la Huawei Week

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone o tablet Android potreste drizzare le antenne e dare un’occhiata alle nuove offerte a disposizione su Amazon con la OPPO Week e la Huawei Week. Nel primo caso abbiamo diversi modelli di smartphone in sconto, tra i quali spiccano OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro, OPPO Reno6 5G e OPPO Reno7, nel secondo un paio di interessanti tablet della gamma Matepad.

Si tratta in tutti i casi di dispositivi piuttosto recenti, soprattutto per quanto riguarda OPPO: Reno7 è stato lanciato in Italia solo il mese scorso, ma anche la serie OPPO Find X5 è targata 2022 ed è stata ufficializzata tre mesi fa.

Ecco dunque le principali offerte delle iniziative disponibili su Amazon:

Queste dunque le offerte più interessanti della OPPO Week e della Huawei Week di Amazon. Sul sito sono in questi giorni disponibili tantissime altre offerte riguardanti la tecnologia e non solo: se volete consultarle tutte non dovete fare altro che seguire il link qui in fondo. Siete riusciti a trovare qualche prodotto di vostro gradimento al giusto prezzo?

