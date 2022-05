Samsung non aggiorna soltanto gli smartphone con le patch di sicurezza di maggio 2022: è infatti in distribuzione un nuovo aggiornamento software per Galaxy Watch4 che include qualche miglioramento. Intanto un nuovo firmware è in rollout anche per le cuffie Galaxy Buds Pro, in concomitanza con un aggiornamento dell’app Galaxy Wearable.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch4

Partiamo da Samsung Galaxy Watch4, che a distanza di qualche giorno dal precedente update sta ricevendo un ulteriore aggiornamento con il firmware R8**XXU1FVD4.

La distribuzione è partita dagli Stati Uniti e porta con sé le patch di sicurezza di maggio 2022, insieme a miglioramenti alla stabilità e all’affidabilità del sistema. Non sembrano essere state aggiunte ulteriori funzionalità, e in effetti il changelog non menziona altro. Il sistema rimane “fermo” a Wear OS 3.2, con un download richiesto di poco meno di 100 MB.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Buds Pro e Galaxy Wearable

Un nuovo aggiornamento è in distribuzione anche per le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro, che raggiungono la versione R190XXU0AVD1. Il changelog parla solo di miglioramenti all’algoritmo per la ricarica e la stabilità della batteria, oltre a nominare i consueti perfezionamenti a livello di stabilità del sistema.

Nel frattempo in questi giorni è arrivato tramite Google Play Store o Galaxy Store un aggiornamento per l’app di accompagnamento Galaxy Wearable, utile per gestire i dispositivi indossabili del produttore (smartwatch, smartband e cuffie wireless). La versione è la 2.2.48.22033061 e integra un’interessante novità per gli update futuri.

Ora è possibile impostare se procedere agli aggiornamenti automatici dell’applicazione utilizzando solo il Wi-Fi oppure Wi-Fi e connessione dati: una funzionalità comoda per chi non apre spesso l’app oppure per chi verifica di rado l’arrivo di nuove versioni. Per attivarli basta aprire l’app e selezionare “Info su Galaxy Wearable” nel menu a tendina.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Buds Pro e Galaxy Wearable

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Buds Pro potete aprire l’app Galaxy Wearable, recarvi nella sezione dedicata agli update e selezionare “Scarica e installa“. In caso di esito negativo non vi resta che attendere qualche giorno.

Potete invece aggiornare l’app Galaxy Wearable attraverso il Galaxy Store (“Menu > Aggiornamenti“, oppure selezionando “Aggiorna applicazioni” dopo aver tenuto premuto sull’icona) o dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso.

