Samsung non si ferma mai e anche oggi rilascia nuovi aggiornamenti software per diversi modelli della sua gamma: si tratta di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy A33 5G. Andiamo insieme a scoprire le novità, che comprendono patch di sicurezza più recenti e Android 12.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Partiamo dai flagship 2022 con l’aggiornamento in distribuzione anche in Italia per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Si tratta della patch di sicurezza di maggio 2022, in rollout da qualche giorno e ora giunte nel nostro Paese a partire dai modelli no brand.

Il firmware è il S90*BXXU1AVDA e porta con sé poche novità: il changelog cita infatti solamente i miglioramenti di sicurezza, oltre ai “soliti” perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni e all’eliminazione di qualche bug non specificato. Le correzioni delle patch di maggio sono state illustrate da Samsung a inizio mese e comprendono decine di vulnerabilità riscontrate di recente.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A71

Dopo un’attesa forse più lunga del previsto Android 12 arriva su Samsung Galaxy A71 direttamente con la One UI 4.1, l’ultima versione della personalizzazione del produttore. Il firmware è il A715FXXU8CVD1 e ovviamente include tantissime novità, oltre a patch di sicurezza più recenti (aprile 2022).

Tra queste possiamo citare gli indicatori durante l’utilizzo di microfono e fotocamera, la possibilità di impostare la posizione approssimativa per le app, la Privacy Dashboard, le possibilità di personalizzazione con la tavolozza colori e non solo, il nuovo design per i widget, funzionalità aggiuntive per il comparto fotografico e il rinnovamento di tutte le principali applicazioni preinstallate e non da parte di Samsung (Galleria, Fotocamera, Calendario, Internet Browser e così via).

L’importante aggiornamento è in distribuzione anche in Italia a partire dai Galaxy A71 no brand.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Note 10 e Note 10+

Novità meno corpose ma comunque utili per Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, smartphone che hanno quasi due e tre anni sulle spalle.

I firmware in arrivo in queste ore sono N98*BXXS4FVD6 e N97*USQS7HVD1 e includono le patch di sicurezza di maggio 2022, le ultime rilasciate anche da Google. Il rollout è partito dal Brasile per i Note 20 e da alcuni modelli brandizzati negli Stati Uniti (Sprint e T-Mobile per la precisione) per quanto riguarda i Note 10, ma siamo sicuri che si allargherà presto dappertutto.

Come detto più su, le patch vanno a correggere decine di vulnerabilità scovate di recente sia nel sistema operativo Android sia nella personalizzazione One UI.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Le patch di sicurezza di maggio 2022 arrivano anche su Samsung Galaxy Z Fold3 5G a livello internazionale, a qualche giorno di distanza dalla variante statunitense. Il rollout tocca già diversi Paesi, tra i quali Brasile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, Colombia e non solo.

Il firmware è il F926BXXS1CVD2 e non sembra includere altre novità particolari, oltre alle correzioni di sicurezza e ai “classici” miglioramenti della stabilità e delle prestazioni.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A33 5G

Chiudiamo con Samsung Galaxy A33 5G, che in queste ore si sta aggiornando con le patch di sicurezza di maggio 2022 a partire da alcuni mercati asiatici (India, Vietnam, Malesia e Taiwan). L’update porta il firmware A336EDXU2AVD7 e include, oltre alle suddette correzioni, qualche generico miglioramento alla stabilità e alle performance del sistema.

Lo smartphone, come abbiamo visto, è stato lanciato un paio di mesi fa direttamente con Android 12 e la One UI 4.1.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A71, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A33 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A71, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A33 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Gli aggiornamenti sono in alcuni casi già arrivati in Italia partendo dai modelli no brand, ma potreste comunque non riuscire a trovarli subito via OTA: basterà attendere al massimo qualche giorno.

grazie a Mattia B. e a Thomas C. per le segnalazioni e gli screenshot di Galaxy S22 Ultra e A71

