Il nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta preannuncia più scelte per le reazioni

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.10.9. Se vi state chiedendo quali novità siano contenute in questa nuova release per i beta tester, ebbene sappiate che il team di sviluppo della nota applicazione di messaggistica sta lavorando per incrementare le possibilità di scelta tra le emoji sfruttabili per le reazioni, ma la novità si vedrà concretamente solo con un futuro aggiornamento dell’app.

Nelle ultime settimane abbiamo visto numerose novità interessanti per WhatsApp, dal restyling di uno degli sticker dinamici ai lavori in corso per l’aggiunta di funzioni in abbonamento e alla scorciatoia inedita per la creazione rapida di nuovi gruppi, passando per la funzione che permette di cambiare lingua e per il discorso riguardante i sondaggi di gruppo. Tutto questo senza dimenticare le tante e interessanti novità annunciate ufficialmente la settimana scorsa, ovvero: Community, invio di file di (più) grandi dimensioni e reazioni. Anche in ambito iOS, il team di WhatsApp sta lavorando alle reazioni e a novità in tema privacy. Se vi eravate persi queste novità, potete recuperarle tramite i link qui sopra, intanto occupiamoci di quelle dell’ultima versione Beta.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.10.9

Nelle settimane addietro, con il rilascio della versione 2.22.9.4 di WhatsApp Beta, si era parlato della possibilità futura di utilizzare un maggior numero di emoji in guisa di reazioni ai messaggi. Purtroppo, in quella sede non era stato possibile confermare quali emoji il team di sviluppo stesse tenendo in considerazione, ma grazie a WhatsApp Desktop Beta 2.2215.0, si è capito che gli utenti potranno scegliere liberamente tutte quelle di proprio gradimento.

Ebbene ora, con WhatsApp Beta per Android giunto alla release 2.22.10.9, si apprendono maggiori informazioni proprio su tale funzione.

Come potete vedere nella GIF demo riportata, una volta che questa versione potenziata delle reazioni ai messaggi sarà stata resa disponibile per i beta tester, gli utenti potranno semplicemente toccare il tasto “+” e scegliere una qualsiasi altra emoji da impiegare come reazione.

È bene chiarire come tale novità sia attualmente in fase di sviluppo: verrà resa disponibile per i beta tester soltanto dopo il rilascio della prima versione delle reazioni, che prevede una limitazione alle sole sei emoji Like, Love, Laugh, Suprised, Sad e Thanks. Nel frattempo, il team di WhatsApp continua a lavorare per offrire un’esperienza d’uso delle reazioni a tutti gli utenti (non solo beta) esente da bug.

