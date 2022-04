Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questa popolare soluzione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’app dedicata agli smartphone Android: stiamo parlando della versione 2.22.10.13.

Le novità della versione 2.22.10.13 di WhatsApp Beta per Android

Il team di WhatsApp è al lavoro su una nuova versione della funzionalità multi-dispositivo, il cui rilascio è in programma per la parte finale del 2022 e grazie a questa release beta lo staff di WABetaInfo è riuscito a scoprire alcuni interessanti dettagli.

Gli sviluppatori, infatti, stanno lavorando ad un’apposita sezione nella quale sarà possibile collegare un altro dispositivo mobile.

Questa sezione, che si chiama “Registra dispositivo come compagno”, dovrebbe apparire nel momento in cui si prova ad aprire WhatsApp su un dispositivo mobile secondario (si potrà decidere di collegare il proprio account WhatsApp per usarlo su un altro device).

Pare che sarà necessario puntare il proprio dispositivo principale verso lo schermo di quello secondario per collegarli, scansionando il codice QR. L’aspetto più interessante è che, grazie a questa funzione, in futuro sarà possibile anche collegare un tablet Android come dispositivo secondario.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.10.13 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sull’OS mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

