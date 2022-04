Il portale specializzato DxOMark ha messo alla prova l’audio e le capacità fotografiche di OnePlus 10 Pro, attuale top di gamma 2022 del produttore cinese OnePlus.

I risultati ottenuti dallo smartphone non sono proprio sorprendenti, soprattutto sul comparto audio dove fa addirittura peggio del predecessore OnePlus 9 Pro (qui la nostra recensione). Si rivela leggermente migliore del predecessore, invece, per quanto concerne il comparto fotografico.

OnePlus 10 Pro non fa brutte foto ma non sorprende

Il comparto fotografico di OnePlus 10 Pro è realizzato in collaborazione con Hasselblad, fattore che dovrebbe donare una migliore qualità alle doti fotografiche dello smartphone, dotato di un modulo triplo posteriore così composto:

Fotocamera principale, con ottica standard, è da 48 megapixel (sensore da 1/1.43″ Sony IMX789, apertura f/1.8 e OIS)

(sensore da 1/1.43″ Sony IMX789, apertura f/1.8 e OIS) Fotocamera ultra-grandangolare è da 50 megapixel (sensore da 1/2.76″ Samsung S5KJN1SQO-JN1, apertura f/2.4, campo visivo a 150°)

(sensore da 1/2.76″ Samsung S5KJN1SQO-JN1, apertura f/2.4, campo visivo a 150°) Teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico fino a 3,3X.

Nel test standard di DxOMark, OnePlus 10 Pro totalizza 127 punti, piazzandosi al 27° posto nella classifica generale della piattaforma, cinque posizioni più avanti del predecessore OnePlus 9 Pro che si era fermato a 124 punti.

Lo smartphone conferma le impressioni generali: nonostante la dicitura Pro e il segmento di appartenenza, non si tratta di un camera-phone e non regge il confronto con gli altri smartphone dello stesso segmento (si piazza, infatti, solo al 23° posto tra gli smartphone del settore ultra-premium).

I 127 punti totali, sono frutto della media pesata tra i 132 punti ottenuti per la resa fotografica (il 9 Pro aveva ricevuto 129 punti in questa categoria), i 72 punti ottenuti per le capacità di zoom (68) e i 110 punti ottenuti per le capacità video (108): insomma, un leggero miglioramento su tutti i fronti rispetto al predecessore.

Pro e contro, secondo DXOMARK

Secondo DxOMark, OnePlus 10 Pro offre complessivamente prestazioni fotografiche ben bilanciate e si comporta bene in tutte le condizioni, eccezion fatta per le condizioni con scarsa illuminazione, dove sono state riscontrate problematiche sui colori e sui livelli di esposizioni.

Tra i punti di forza della fotocamera principale rientrano buona esposizione e ampia gamma dinamica in condizioni di luce intensa e in caso di foto scattate in ambienti interni, buona quantità di dettagli e basso rumore, buona sfocatura dei soggetti in modalità bokeh, buona esposizione quando si sfrutta il flash con quantità discreta di dettagli sui ritratti in notturna.

Buone anche le riprese video in condizioni di scarsa illuminazione (mentre mancano di dettagli con tanta luce), la messa a fuoco automatica (veloce, precisa e fluida) e la stabilizzazione dei video, definita come “efficace”. Il teleobiettivo viene, invece, promosso per quanto concerne i dettagli con molta luce e per le riprese in interna a medio e lungo raggio.

Sebbene, in linea generale, i miglioramenti rispetto al OnePlus 9 Pro sono tangibili, la fotocamera ultra-grandangolare costituisce un passo indietro deciso rispetto al predecessore, catturando meno dettagli e realizzando scatti con parecchio rumore.

OnePlus 10 Pro mostra il fianco in condizioni di scarsa illuminazione, con problemi sui colori (come i verdi innaturali) e la tendenza a sovraesporre. Il bilanciamento del bianco, promosso in tutte le altre condizioni, viene invece bocciato in condizioni di scarsa illuminazione, dove lo smartphone tende a prediligere le dominanti calde.

Lato audio, OnePlus 10 Pro si piazza all’ultimo posto tra gli smartphone ultra-premium

DxOMark ha testato anche le capacità del comparto audio di OnePlus 10 Pro, che, nonostante i proclami dell’azienda, sembra non rispettare le premesse. Lo smartphone ha totalizzato 66 punti, media tra i 64 punti realizzati per le doti in fase di riproduzione e i 70 punti realizzati in fase di registrazione, piazzandosi al 56° e ultimo posto della classifica generale del portale (27° tra gli smartphone del settore ultra-premium).

Questi risultati lo pongono un gradino sotto rispetto al predecessore OnePlus 9 Pro, che aveva totalizzato 69 punti, frutto di 70 punti in riproduzione (+2) e 68 punti in registrazione (-1), grazie ai quali si trova al 41° posto della classifica generale (21° considerando solo gli smartphone ultra-premium).

Stando alle valutazioni di DxOMark, OnePlus 10 Pro è uno smartphone migliore in fase di registrazione, in cui è in grado di catturare un timbro “soddisfacente e ricco” con un buon volume, piuttosto che come dispositivo per la riproduzione audio, fase in cui produce un timbro non corposo e privo tanto di bassi quanto di alti.

Insomma, si tratta di uno smartphone che non farà felici gli audiofili. È interessante notare che un altro top gamma della famiglia, il cugino OPPO Find X5 Pro (qui la nostra recensione), ha totalizzato lo stesso punteggio globale: che le case stiano lavorando, lato audio, nella direzione sbagliata?

