Il produttore cinese OnePlus ha da poco avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per tutta una serie di smartphone Android non proprio recentissimi: OnePlus 7 e 7 Pro, OnePlus 7T e 7T Pro, OnePlus Nord N100, OnePlus 8, 8 Pro e 8T, OnePlus 9R.

Per tutti questi smartphone si tratta di aggiornamenti minori della OxygenOS (il software presente sugli smartphone OnePlus, almeno in Europa), che portano in dote nuove patch di sicurezza o semplici miglioramenti e ottimizzazioni. Andiamo a scoprirne i dettagli.

I OnePlus delle serie 7 e 7T, e il Nord N100 ricevono le patch di sicurezza di aprile 2022

Dopo i OnePlus 9, 9 Pro e Nord 2 5G, un altro quintetto di smartphone del produttore cinese ricevono l’aggiornamento alle patch di sicurezza di aprile 2022.

L’aggiornamento, che coinvolge OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro non modifica la versione software (che rimane la OxygenOS 11 basata su Android 11) ma porta la nuova build OxygenOS 11.0.7.1 che, oltre a introdurre le più recenti patch di sicurezza, va a correggere alcuni bug per migliorare la stabilità del sistema.

Un aggiornamento del tutto analogo coinvolge il medio-gamma Nord N100 che, invece, riceve la OxygenOS 11.0.6.1 caratterizzata da un changelog pressoché identico.

Sistema

[Migliorato] stabilità del sistema

[Aggiornato] Patch di sicurezza Android a 2022.04

I OnePlus 8, 8 Pro, 8T e 9R ricevono un aggiornamento che migliora l’autonomia

I vari OnePlus 8, 8 Pro, 8T e 9R hanno da poco ricevuto la versione stabile della OxygenOS 12 basata su Android 12, anche se gli utenti europei hanno dovuto attendere un po’ di più.

Questa prima build stabile è stata, purtroppo, vittima di numerosi bug e parecchie incoerenze, segnalate dagli utenti della nutrita Community del produttore cinese.

Il team di sviluppatori sta provando a metterci una pezza, e ha da poco avviato il rilascio di un nuovo, piccolo, aggiornamento software per questi quattro smartphone: la build è contrassegnata dal codice di versione C.16 e il changelog parla di semplici ottimizzazioni per migliorare la durata della batteria. Le patch di sicurezza restano, invece, ferme a marzo 2022.

Sistema

[Ottimizzato] il consumo di energia in alcuni scenari, prestazioni di durata della batteria migliorate

Come aggiornare questi smartphone

Al netto del OnePlus 9R, tutti gli altri smartphone aggiornati dal produttore cinese di cui abbiamo parlato all’interno di questo articolo, sono disponibili in Europa.

Tutti gli aggiornamenti sono in fase di rilascio graduale, pertanto potrebbero non raggiungere tutti gli utenti già adesso: per verificare la presenza di aggiornamenti e procedere al download via OTA, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.

