La lista dei dolci di Android accoglie un nuovo capitolo, dal momento che Google ha rivelato il nome in codice ufficiale di Android 14, release del sistema operativo attesa per il 2023.

Il prossimo sistema operativo di Big G è noto internamente con il nome “Upside Down Cake”.

Continua la tradizione dei nomi dei dolci

È una consolidata tradizione quella che vede Google assegnare ai propri sistemi operativi il nome di un dessert, continuando di volta in volta in ordine alfabetico. Anche con Android 14 non farà eccezione e seguirà la tradizione.

In passato abbiamo assistito anche ad operazioni di marketing a sfruttare questa tradizione, con Google che ha affiancato i nomi di alcuni dolci blasonati come KitKat e Oreo ai propri sistemi operativi.

Le difficoltà più grandi nel portare avanti questa tradizione, Google le ha incontrate con la lettera Q, in occasione del lancio di Android 10: per quell’anno, il colosso di Mountain View si è dovuto accontentare della Queen’s Cake ma da quel momento in poi i dolci sono passati in secondo piano, nominando ufficialmente le proprie release software a dei numeri.

Di seguito, ripercorriamo tutti i nomi di dessert assegnati da Google alle proprie versioni del sistema operativo, dal primo al più recente Android 13 Tiramisù.

Cupcake – Android 1.5 (2009)

(2009) Donut – Android 1.6 (2009)

(2009) Eclair – Android 2.0 e 2.1 (2009)

e (2009) Froyo – Android 2.2 (2010)

(2010) Gingerbread – Android 2.3 (2010)

(2010) HoneyComb – Android 3 (2011)

(2011) Ice Cream Sandwich – Android 4.0 (2011)

(2011) Jelly Bean – Android 4.1, 4.2 e 4.3 (2012)

(2012) KitKat – Android 4.4 (2013)

(2013) Lollipop – Android 5 (2014)

(2014) Marshmallow – Android 6 (2015)

(2015) Nougat – Android 7 (2016)

(2016) Oreo – Android 8 (2017)

(2017) Pie – Android 9 (2018)

(2018) Queen’s Cake – Android 10 (2019)

(2019) Red Velvet Cake – Android 11 (2020)

(2020) Snow Cone – Android 12 (2021)

(2021) Tiramisù – Android 13 (2022)

Android 14 ha ufficialmente un nome: si chiamerà Upside Down Cake

Android 14 si chiamerà Upside Down Cake (reso come parola unica UpsideDownCake), dolce noto dalle nostre parti come “torta rovesciata”, e la scoperta è stata rilevata in una modifica al codice pubblicata sull’AOSP (Android Open Source Project) tramite cui è stato assegnato un nome a quello che, fino ad ora, veniva indicato come Android U.

Per chi non lo sapesse, la torta rovesciata è una torta alla frutta, tipica degli Stati Uniti, che ha la peculiarità di essere preparata al contrario, ponendo nello stampo prima la frutta e poi l’impasto, per poi essere ribaltata al termine della cottura.

Considerando che non esistono molte alternative con la U nel panorama dei dolci, non sorprende che Google abbia scelto proprio questo dolce per la versione 2023 del suo sistema operativo.

Nonostante ci sia ancora un po’ di tempo da attendere per vedere ufficialmente Android 13, si inizia a pensare al futuro: Android 14 è stato ufficialmente battezzato, segno che lo sviluppo del sistema operativo è già abbondantemente iniziato; la nuova creatura inizia a prendere forma.

Potrebbe interessarti anche: Scopriamo tutta una serie di ulteriori novità che vedremo in Android 13