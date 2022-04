Kena, operatore virtuale (MVNO) di proprietà di Noverca S.r.l., società del gruppo Telecom Italia S.p.a — di fatto, è il secondo brand di TIM — ha attivato in questi minuti una nuova offerta telefonica che potrebbe fare al caso di numerosi utenti: si chiama Promo Kena 5,99€ e unisce un bundle completo e ricco di contenuti ad un costo mensile conveniente.

Nelle ultime settimane avevamo parlato di Kena soprattutto per via delle nuove offerte disponibili in negozio e — notizia ben più interessante — per il raddoppio della velocità di download per tutte le nuove offerte che costino almeno 7,99 euro al mese. Veniamo ora all’ultima novità (che purtroppo non rientra in questa nuova politica).

Promo Kena 5,99€: informazioni e costi

La nuova offerta telefonica Promo Kena 5,99€ è disponibile all’attivazione a partire dalle ore 10.00 di oggi, 21 aprile 2022 e — a meno di proroghe dell’ultimo minuto — potrà essere attivata dai clienti interessati soltanto entro le ore 10.00 del prossimo 3 maggio 2022. Promo Kena 5,99€ è disponibile per i clienti provenienti da iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali (tranne LycaMobile, CoopVoce, Tiscali Mobile, ho. e Very Mobile).

Per quanto riguarda i contenuti, la nuova offerta mette sul piatto minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G di TIM con velocità di navigazione limitata a 30 Mbps in download e upload. Il tutto per un costo di rinnovo pari a soli 5,99 euro al mese.

Promo Kena 5,99€ è disponibile all’attivazione online e prevede l’azzeramento di tutti i costi di attivazione: quest’ultima, la nuova SIM e la consegna della stessa vengono offerti gratuitamente ai nuovi clienti. Ecco il link per procedere all’attivazione a partire dalle ore 10.00:

Acquista online la nuova offerta Promo Kena 5,99€

Kena 5,99 Promo Plus in negozio e Kena 9,99 70GB

Kena 5,99 Promo Plus è rivolta ai clienti Iliad, Fastweb e MVNO (sono esclusi ho. e Very Mobile), sarà attivabile in negozio fino al 30 aprile 2022 e, a fronte dello stesso costo mensile di 5,99 euro (costo di attivazione gratuito), comprende: minuti illimitati, 500 SMS e 70 GB di traffico dati 4G.

L’offerta Kena 9,99 70 GB è attivabile dai clienti Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, costa 9,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti, 1.000 SMS verso tutti e 70 GB di traffico dati in 4G (attivazione gratuita).

Altre offerte Kena attivabili online

Per tutte le offerte telefoniche di Kena attivabili in negozio vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. In questa sede ci occupiamo delle restanti offerte disponibili all’attivazione online. In questo momento sul sito ufficiale dell’operatore è possibile attivare Kena 7,99, Kena 7,99 Nuovi Numeri e Kena 11,99:

Kena 7,99 130 Giga : minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e 130 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e 130 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione Kena 7,99 50GB Nuovi Numeri : minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 6,99 euro) – attivabile con nuova SIM e nuovo numero – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 6,99 euro) – attivabile con nuova SIM e nuovo numero – link attivazione Kena 11,99 100GB: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 11,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – portabilità da qualsiasi operatore – link attivazione

Tutte queste offerte presentano la dicitura “per sempre”, dunque l’impegno da parte dell’operatore, specificato nei documenti di trasparenza tariffaria, a non apportare modifiche unilaterali (aka rimodulazioni). Tra i servizi accessori, risultano inclusi l’ascolto della segreteria telefonica e Lo Sai e Chiama Ora (solo uno dei due alla volta). Inoltre, in caso di superamento dei GB inclusi, la connessione viene bloccata.

Altre informazioni su Kena

Kena è a tutti gli effetti un operatore “semivirtuale” in quanto secondo brand di TIM. Tutte le offerte di Kena sono ovviamente su rete TIM e fino a pochi giorni fa permettevano di sfruttare il 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload (fino a novembre 2020 limitato a 5,76 Mbps).

Sin dal 7 aprile 2021, alcune offerte hanno beneficiato di un raddoppio della velocità di download, fissata così a 60 Mbps. A far data da aprile 2022, come detto, tale raddoppio di velocità è stato esteso a tutte le nuove attivazioni di offerta con un costo minimo di 7,99 euro al mese.

A partire da aprile 2022, anche Kena procede al progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà interamente sostituita da quella 4G con conseguente abilitazione del servizio VoLTE per tutte le SIM. Maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato.

