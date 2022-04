Kena Mobile aggiorna il suo portafoglio di offerte proponendo fino a 130 GB di traffico Internet e alzando la velocità da 30 a 60 Mbps in download per le tariffe da almeno 7,99 euro al mese. Vediamo più nel dettaglio come cambiano le cose.

Kena Mobile alza a 60 Mbps la velocità del 4G con le nuove offerte

Circa un anno fa Kena decise di raddoppiare la velocità in download di alcune sue offerte specifiche, facendola passare da 30 a 60 Mbps: la cosa riguardava Kena 9,99 e Kena 12,99, ma ora è il momento del cambiamento anche per tutte le altre offerte dal costo di almeno 7,99 euro al mese.

Il nuovo portafoglio di offerte Kena prevede la possibilità di attivare Kena 7,99, Kena 7,99 Nuovi Numeri e Kena 11,99:

Kena 7,99 130 Giga : minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e 130 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e 130 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione Kena 7,99 50GB Nuovi Numeri : minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 6,99 euro) – attivabile con nuova SIM e nuovo numero – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 6,99 euro) – attivabile con nuova SIM e nuovo numero – link attivazione Kena 11,99 100GB: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 11,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – portabilità da qualsiasi operatore – link attivazione

Con queste offerte Kena Mobile si impegna a non applicare rimodulazioni tariffarie, come specificato nei documenti di trasparenza tariffaria. Tra i servizi risultano inclusi l’ascolto della segreteria telefonica e Lo Sai e Chiama Ora (solo uno dei due alla volta). In caso di superamento dei GB inclusi, la connessione viene bloccata.

Salvo cambiamenti da parte dell’operatore virtuale, il suddetto aumento della velocità sotto rete 4G da 30 a 60 Mbps riguarda solamente le nuove attivazioni.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte operatori virtuali