Nel corso delle prossime settimane, con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, verranno finalmente implementate alcune importanti novità nell’interfaccia dell’applicazione Google Foto. Nel frattempo, l’app “Passa ad Android” di Google, che pure è già ufficiale, diventerà effettivamente sfruttabile dagli utenti.

Google Foto: ritardi e altre modifiche in arrivo

Poco dopo la metà del mese di marzo vi avevamo raccontato delle novità interessanti in arrivo su Google Foto — sia nell’app per Android che nella controparte per iOS — per la stagione primaverile. Il cambiamento più significativo atteneva (e attiene) alla riorganizzazione della libreria per effetto dell’introduzione di un nuovo layout per la scheda Raccolta.

Adesso, un mese dopo l’annuncio di quelle modifiche, si apprende che il team di Mountain View ha deciso di ritardarne l’implementazione.

La scheda Raccolta, nella sua versione rinnovata, proporrà una griglia con dieci album recenti, tra cui Fotocamera e Preferiti; per navigare tra tutti gli altri si potrà far uso dei vari filtri, come Tutti, I tuoi album, Sul dispositivo e Album condivisi. Al di sotto di questi, troveranno posto le restanti scorciatoie che ora compaiono in cima alla schermata, vale a dire Utilità, Archivio e Cestino.

Quando il nuovo layout era stato per la prima volta oggetto di attenzioni il mese scorso, da più parti se ne era lodata la semplificazione, che però a qualche addetto ai lavori era apparsa persino eccessiva, tale da arrivare, ad esempio, ad eliminare la distinzione — allo stato attuale chiara e visibile a colpo d’occhio — tra le cartelle salvate sul dispositivo e gli album disponibili soltanto sul cloud di Google Foto.

In sede di presentazione delle novità, il team di Google aveva fatto sapere che il roll out della nuova libreria di Foto avrebbe preso il via quello stesso giorno e infatti i primi avvistamenti erano seguiti a stretto giro di posta sull’applicazione per iOS. Tuttavia, qualche giorno più tardi c’è stato il roll back del nuovo design sia per iPhone che per iPad, mentre non si segnalano avvistamenti sui dispositivi Android.

A richiesta di commento sulla situazione, da Google hanno riferito che il roll out del nuovo design è stato rinviato al fine di apportare alcuni cambiamenti aggiuntivi. Non si può escludere che tali modifiche ulteriori siano in realtà correzioni conseguenti alle critiche ricevute dal nuovo design.

Nel frattempo, prosegue il roll out della nuova scheda Condivisione — anch’essa visibile nella galleria qui sopra —, che raggiungerà tutti gli utenti Android nelle prossime settimane e a seguire anche quelli iOS.

La versione più recente dell’app Google Foto per Android è disponibile al download sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

L’app “Passa ad Android” sta arrivando

Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato l’applicazione “Passa ad Android” di Google, creata allo scopo di aiutare gli utenti iPhone a rendere indolore il passaggio ad uno smartphone del robottino. L’applicazione, in parole povere, riunisce in un unico pacchetto semplificato i passaggi già spiegati nella pagina ufficiale omonima, guidando gli utenti in tutti gli step necessari ad evitare di lasciarsi dietro dei dati importanti durante il trasferimento.

L’applicazione ha già fatto capolino nell’App Store di Apple la settimana scorsa, tuttavia risulta attualmente unlisted e raggiungibile tramite il link apposito. Google ha dato il via al roll out pubblico, tuttavia manca ancora un tassello per poterla concretamente sfruttare. Infatti, la portavoce di Google, Ivy Hunt, ha riferito ai colleghi di The Verge che il rilascio dovrebbe essere completato nelle prossime settimane, ma sarà un aggiornamento per i Pixel a permettere loro di sfruttare concretamente l’applicazione. Fatto questo, l’app sarà a tutti gli effetti disponibile nei mercati in cui i Pixel vengono venduti.

Quest’ultima precisazione, per la verità, lascia perplessi: l’app si chiama “Passa ad Android”, non “Passa a Pixel”, dunque è lecito presumere che funzionerà anche con altri smartphone. Questo punto è ancora poco chiaro: a quanto pare, nelle prime fasi potranno sfruttarla solo gli smartphone Made by Google, tuttavia non ci sono informazioni sulla disponibilità per altri smartphone Android, né per specifici produttori.

