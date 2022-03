Uno dei vantaggi di avere sempre uno smartphone in tasca è quello di avere una fotocamera pronta all’uso in ogni situazione. Se da una parte questo ci permette di essere sempre pronti a cogliere l’attimo giusto, dall’altra parte spesso e volentieri perdiamo il conto delle foto scattate, perdendole in mezzo a centinaia se non migliaia di scatti.

Google Foto è una delle applicazioni più utilizzate per gestire le proprie raccolte e poterle condividere con grande semplicità ma rischia di non riuscire a risolvere i problemi di organizzazione. Anche Google sembra esserne consapevole e si appresta a rilasciare alcune novità pensate appositamente per venire incontro alle necessità degli utenti che, in occasione della primavera, vogliono fare un po’ di ordine e pulizia tra le proprie foto.

La compagnia californiana ha anticipato alcune funzioni che arriveranno nel corso delle prossime settimane, che miglioreranno l’organizzazione delle raccolte fotografiche, semplificheranno l’importazione di foto e video e la gestione delle condivisioni.

Una libreria più organizzata

Per riuscire a fare ordine tra le proprie foto non basta una organizzazione meticolosa ma è necessario poter trovare facilmente quello che stiamo cercando. Ecco perché su Google Foto sta arrivando un nuovo layout per la scheda Raccolta, con la possibilità di visualizzare una griglia o una lista di contenuti su cui è semplice applicare dei filtri. Potremo così cercare le foto per album, preferiti, cartelle sul dispositivo e così via, ordinandole secondo questi criteri per avere un accesso semplificato.

E per tutte quelle foto che non sono memorizzate su Google Foto, arriva una nuova sezione, posta subito sotto alle Raccolte, che permette di importare rapidamente le immagini salvate altrove. Sarà così rapido e semplice importare le immagini da una fotocamera, da un altro servizio cloud o digitalizzare vecchie istantanee, per averle tutte in un unico contenitore. Sarà più facile rivederle grazie alla funzione Ricordi e condividerle con amici e familiari.

Più ordine nelle condivisioni

A partire dalla prossima settimana la versione Android di Google Foto riceverà un miglioramento anche per la cartella Condivisione. Grazie al nuovo layout ci saranno sezioni per scegliere gli amici con cui condividere i propri contenuti, per vedere quelli già condivisi e per le conversazioni. Diventerà dunque più semplice fare ordine anche in questa sezione, dove spesso sono presenti contenuti condivisi da molto tempo e finiti nel dimenticatoio.

Screenshot a portata di mano

Se utilizzate frequentemente la funzione screenshot avrete probabilmente disattivato il backup di questi file, per evitare di trovare la galleria piena di immagini che non devono necessariamente essere salvate sul cloud. In questo modo però è probabile che vi dimenticherete di queste immagini, che potrebbero finire per riempire la memoria dello smartphone.

Ecco che Google Foto sta portando una nuova scorciatoia nella parte alta della schermata principale, che permetterà di arrivare rapidamente alla cartella degli screenshot per visualizzarli ed eventualmente cancellarli.

Tra le altre novità in arrivo, sempre per quanto riguarda la versione Android di Google Foto, segnaliamo un nuovo carosello con suggerimenti contestuali per avere a portata di mano le operazioni più utili in ogni situazione, senza dover navigare tra i vari menu. Non vi resta che controllare Google Foto nei prossimi giorni per toccare con mano tutte le novità annunciate da Google.