Arrivano grandi notizie per quegli utenti che sfruttano la custom ROM Paranoid Android sul proprio smartphone: già in questa settimana potrebbero (e dovrebbero) arrivare le prime build Beta della Paranoid Android Sapphire.

Tramite una lunghissima discussione su Twitter, il team di sviluppo ha provato a rispondere a molti dei quesiti ricevuti negli ultimi due anni e a spiegare l’assenza delle versioni stabili della ROM negli ultimi anni.

Come molti sapranno, la Paranoid Android è una delle custom ROM Android più apprezzate dall’intera community; la più recente versione, Sapphire, ha segnato la rinascita del progetto e la prima versione Alpha della ROM è arrivata conseguentemente al lancio di Android 12, versione del sistema operativo del robottino verde su cui è basata.

Paranoid Android Sapphire, inizialmente disponibile in Alpha per il solo OnePlus 8 Pro, è stata successivamente resa disponibile su altri smartphone compatibili (vari Xiaomi, Redmi, POCO e OnePlus) e, solo recentemente, ha raggiunto, in versione Alpha 3, altri quattro smartphone OnePlus.

Lo scorso mese, inoltre, il team di sviluppo ha rilasciato la prima build beta per i top gamma OnePlus del 2021, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro: si trattava di una build con evidenti problemi di gioventù sui quali il team di sviluppo era (ed è tuttora) al lavoro per risolverli.

Adesso arriva la conferma ufficiale che le build di Paranoid Android Sapphire Beta, basate su Android 12L – 12.1, saranno disponibili, già questa settimana, per “dispositivi selezionati” e saranno scaricabile tramite il forum di XDA-developers o tramite il canale Telegram ufficiale della Paranoid Android.

The Sapphire Beta builds will be available for download starting this week, and you will be able to get them on XDA-developers or our official Telegram channels.

Please keep an eye on our Twitter account @paranoidaospa for all the information.

— Hernán Castañón (@herna) April 19, 2022