Buone notizie per i possessori di OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R appassionati di modding: il team di sviluppatori della popolare ROM Paranoid Android Sapphire ha rilasciato la versione Alpha 3 per questi dispositivi.

Si tratta di una build basata su Android 12 che arriva a distanza di circa un mese dal rilascio della prima versione Beta di Paranoid Android Sapphire per gli smartphone della serie OnePlus 9.

Paranoid Android Sapphire Alpha 3 disponibile per OnePlus 8, 8 Pro e 8T

Il changelog ufficiale con le modifiche apportate non è stato ancora pubblicato ma è probabile che la nuova build risolva molti dei problemi e dei bug riscontrati dagli utenti nella precedente versione.

Chi possiede uno di questi telefoni e desidera provare la nuova build di Paranoid Android Sapphire può scaricare la relativa versione attraverso i seguenti link:

Per quanto riguarda l’installazione della nuova versione, chi possiede uno smartphone con a bordo la release Alpha 2 può semplicemente procedere al sideload dell’aggiornamento OTA dalla modalità recovery.

I nuovi utenti, invece, dovranno procedere attraverso un’installazione pulita e ciò richiede la cancellazione di tutti i dati presenti sul device: per tale motivo, pertanto, è necessario assicurarsi di avere effettuato un backup completo dei dati prima di tentare di installare la ROM.

La terza build per la serie OnePlus 8 arriva poche settimane dopo che il team di sviluppatori di questa popolare ROM ha rilasciato Sapphire Alpha 3 per OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro e POCO F2 Pro, confermando così che non ha alcuna intenzione di rallentare i propri lavori.

A coloro che non sono appassionati di modding ricordiamo che le ROM custom rappresentano la soluzione più rapida per provare le ultime versioni disponibili di Android, soprattutto quando si parla di device non più recenti e che, pertanto, sono stati un po’ “abbandonati” dai rispettivi produttori.