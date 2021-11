Paranoid Android è senza ombra di dubbio una tra le custom ROM Android più apprezzate dalla community e in queste ore il team di sviluppo annuncia Paranoid Android Sapphire 12 Alpha.

Arriva la Paranoid Android Sapphire 12 Alfa

“Non appena il codice di Android 12 è stato reso disponibile, ci siamo messi a lavoro per renderlo disponibile e stabile“, annuncia il team di sviluppo nella nota ufficiale. “Per continuare ciò che avevamo introdotto con l’arrivo di Paranoid Android Quartz, il minerale scelto per questa release è il zaffiro – Sapphire, in inglese. Questo bellissimo nome di minerale ci accompagnerà durante il ciclo di Android 12.”

Il team ha pensato bene di spiegare il ciclo di build alpha che interesseranno i dispositivi supportati dalla Paranoid Android Sapphire 12 Alpha. Ogni sviluppatore che si occuperà di mantenere la build per un dato smartphone, rilascerà un numero variabile di build che potrebbe non combaciare con quelle di un altro smartphone. Per quanto riguarda le funzionalità presenti all’interno della versione alpha, il team fa sapere che alcune potrebbero non essere supportate nelle versioni beta/stabile della Paranoid Android; alcune funzioni sono work in progress, altre sono semplicemente dei test per ricevere feedback da parte degli utenti.

La lista dei dispositivi supportati

Attualmente la prima versione alpha di Paranoid Android basata su Android 12 è disponibile unicamente per OnePlus 8 Pro ma, nel corso del tempo, il team di sviluppo la renderà disponibile per un gran numero di dispositivi tra cui:

OnePlus 5T;

OnePlus 9R;

POCO M2 Pro;

Redmi Note 9S;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note Pro Max;

Nubia Mini 5G;

OnePlus 9 Pro;

Redmi Note 7 Pro;

OnePlus 8T;

POCO X3;

Xiaomi Mi 11X;

OnePlus 7T;

POCO F2 Pro;

OnePlus 7 Pro;

Xiaomi Mi MIX 2S.

Se siete interessati al progetto e il vostro smartphone Android non appare nella lista soprastante, potete attendere il vostro turno controllando di tanto in tanto l’avanzamento dei lavori tramite questo thread di Twitter. Se, invece, il vostro dispositivo rientra tra quelli attualmente supportati, potete procedere al download della build iscrivendovi a questo canale di Telegram; prima di procedere al flash della build, vi ricordiamo di effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul vostro smartphone.

