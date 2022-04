Districarsi nella giungla degli aggiornamenti di Xiaomi, e per estensione Redmi — dove, come è noto, le versioni della MIUI e quelle del sistema operativo Android non procedono sempre di pari passo — non è impresa facile, per questo motivo ogni volta che ci sono delle informazioni ufficiali è opportuno coglierle a piene mani ed è proprio questo il caso: è stato appena pubblicato il programma aggiornato di rilascio della MIUI 13 Global Stable per Q2 e Q3 2022.

Informazioni preliminari

Partiamo dalle informazioni finali messe insieme dalla casa cinese:

prima di tutto, sulle versioni globali della MIUI 13 vengono rese disponibili delle funzioni selezionate (e, infatti, rispetto a quelle cinesi, sono meno ricche di novità);

vengono rese disponibili delle funzioni selezionate (e, infatti, rispetto a quelle cinesi, sono meno ricche di novità); secondariamente, la mancata comprensione di qualche modello in questa lista non implica necessariamente che non riceverà la MIUI 13. A meno di non figurare nella lista EOS (end of support), i modelli mancanti verranno aggiornati in un secondo momento e il roll out verrà preceduto da un annuncio ufficiale;

infine, il programma di roll out è soggetto a cambiamenti, per maggiori dettagli viene consigliato di tenere d’occhio la Xiaomi Community.

MIUI 13 Global Stable ROM (dal Q2 e Q3 2022)

La seguente lista comprende smartphone a marchio Xiaomi e Redmi (quelli POCO fanno parte di un elenco separato) che riceveranno l’aggiornamento alla MIUI 13 a partire dal secondo e dal terzo trimestre dell’anno ed è stata a sua volta aggiornata in data 15 aprile 2022, dunque è recentissima. Ecco la lista aggiornata nella sua interezza.

Update Schedule for MIUI 13 Global Stable ROM – 2nd Batch

Redmi 9

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G (ecco il nostro confronto con Realme 8 5G)

Redmi Note 10S (ecco la nostra recensione)

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T Pro.

Se negli ultimi tempi avete tenuto d’occhio le nostre pagine dedicate agli aggiornamenti Xiaomi e agli aggiornamenti Redmi, vi siete già resi conto del fatto che alcuni di questi modelli sono già stati aggiornati — basti pensare a Xiaomi Mi 10T Pro, per il quale il major update non è stato esattamente una buona notizia — e d’altronde è giusto così, visto che siamo nel pieno del secondo trimestre dell’anno.

Questo, come detto, è il secondo lotto di smartphone ad aggiornarsi, infatti sono già numerosi i modelli Xiaomi e Redmi che hanno ricevuto la versione 13 della MIUI (non sempre abbinata ad Android 12) nei primi mesi dell’anno. La lista del primo lotto è leggibile a questo link.

