L’attesa della MIUI 13 è finalmente giunta al termine per i possessori di Xiaomi Mi 10T Pro e il major update in roll out è completo anche di Android 12. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le (purtroppo poche) novità e gli immancabili bug di questo nuovo aggiornamento software.

Xiaomi Mi 1oT Pro: le novità dell’aggiornamento

Districarsi tra gli aggiornamenti software di Xiaomi non è esattamente impresa facile — tra le versioni della MIUI che non sempre viaggiano di pari passo con quelle di Android, varianti della ROM specifiche per i vari mercati (e spesso diverse per contenuti, con tante novità riservate ancora al mercato cinese) e roll out graduali che toccano prima gli utenti iscritti al programma Mi Pilot e poi tutti gli altri. Per questo motivo, nel raccontare di un nuovo aggiornamento per uno smartphone della casa cinese, occorre fare tante precisazioni.

Nel caso di specie, Xiaomi Mi 1oT Pro — modello dall’ottimo rapporto qualità-prezzo lanciato nell’autunno 2020 — sta ricevendo l’aggiornamento alla MIUI 13 con base Android 12 in Europa. La presenza di Android 12 non è per niente scontata, basti pensare che, mentre i nuovi flagship Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono arrivati sul mercato con l’accoppiata MIUI 13-Android 12, il modello Xiaomi 12X — che pure non è economico — arriva con MIUI 13 e Android 11 out of the box.

Tornando all’aggiornamento, come si evince dagli screenshot riportati, Xiaomi Mi 1oT Pro sta ricevendo un file OTA da oltre 3 GB che introduce il firmware MIUI 13.0.2.0.SJDEUXM, comprensivo anche delle patch di sicurezza di marzo 2022. Si tratta della European Stable Release e, stando alle note di rilascio, le altre novità comprese nell’aggiornamento includono:

la possibilità di aprire le app in finestre flottanti tramite la sidebar

ottimizzazioni per le app Telefono, Orologio e Meteo

ottimizzazioni per le mappe mentali in Note.

Infine, il menu Risparmio energetico è stato riorganizzato — adesso permette di scegliere tra Risparmio energetico, Bilanciato e Prestazioni, come accade già sulla MIUI 12.5 Enhanced Edition — e l’app Fotocamera riceve pochi miglioramenti e novità, come la possibilità di risparmiare energia spegnendo lo schermo dopo tre minuti in caso di registrazioni video molto lunghe (come ad esempio dei timelapse).

Se da una parte, come visto, il contenuto della ROM europea è piuttosto risicato in termini di novità — la fonte segnala che neppure gli sfondi della MIUI 13 sono presenti tutti, per non parlare dei nuovi widget presenti in Cina ma non da noi —, i bug non mancano di certo, a partire dalla mancanza di compatibilità con l’app POCO Launcher, che risulta così inutilizzabile. In aggiunta a questo, pare che la MIUI 13.0.2 abbia qualche problema anche con la Modalità scura: in aggiunta al mancato passaggio di varie app al tema scuro, pur non essendo impostate per non farlo, la fonte segnala anche che il caricamento di alcune app appare significativamente più lento di prima e una certa lentezza si riscontra anche nel caricamento delle anteprime degli screenshot. Insomma, non si può certo dire che la lunga attesa sia stata ben ripagata da Xiaomi con questo aggiornamento.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10T Pro

Se siete possessori di uno Xiaomi Mi 10T Pro e, a dispetto di quanto detto, siete ugualmente desiderosi di aggiornare lo smartphone alla MIUI 13 con base Android 12, non dovete far altro che cercare manualmente il nuovo aggiornamento tramite il solito percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. Nelle note ufficiali di rilascio viene precisato che la build non è stata rilasciata in Germania, Francia, Polonia e Norvegia, dunque in Italia sì.

Possedete ancora uno Xiaomi Mi 10T Pro? Avete già installato questo major update? Fateci sapere nel box dei commenti se anche voi state riscontrando alcuno dei bug descritti.

