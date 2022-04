Xiaomi ha pubblicato una lunghissima lista di smartphone, anche a marchio Redmi, che non riceveranno più alcun supporto software ufficiale e l’ultimo aggiornamento di questa lista ha visto l’ingresso dei due modelli Xiaomi Mi 9 SE e Xiaomi Mi Play.

Lista EOS: che cos’è e nuovi modelli

L’acronimo EOS sta per “end of support”, pertanto — come si diceva in apertura — tutti i modelli che vi confluiscono non riceveranno più alcun supporto software da parte del produttore, ergo nessun nuovo aggiornamento ufficiale.

La lista completa, visibile a questo link e negli screenshot seguenti, comprende tantissimi modelli (70, per la precisione) a marchio Xiaomi (41) e Redmi (29) ed è stata pubblicata dallo Xiaomi Security Center.

Basta una rapida occhiata per capire al volo come si tratti principalmente di modelli molto vecchi, tuttavia una lista di questo tipo va aggiornata nel tempo e l’ultimo aggiornamento risalente al 29 marzo 2022 ne coinvolge due non proprio antiquati. Gli ultimi smartphone a entrare in elenco, infatti, sono il compatto Xiaomi Mi 9 SE, datato febbraio 2019, e l’economico Xiaomi Mi Play, che venne annunciato a dicembre 2018.

Entrambi i modelli sono dunque ai saluti: d’ora in avanti non saranno destinatari di nuovi aggiornamenti generali né di semplici patch di sicurezza; il produttore potrebbe sporadicamente tornare sui propri passi soltanto ove si rendesse necessario rilasciare aggiornamenti di importanza critica.

Una notizia del genere non va presa troppo alla leggera, perché i dispositivi non aggiornati sono più vulnerabili. L’unica via che i possessori hanno per continuare a ricevere patch di sicurezza — ma anche nuove funzioni — consiste nel rivolgersi al mondo del modding, andando ad installare una custom ROM.

