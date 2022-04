I principali operatori telefonici italiani sono costantemente impegnati nel miglioramento delle rispettive infrastrutture e ciò con particolare attenzione a quella relativa al 5G, essendo quest’ultima quella che nei prossimi anni rappresenterà il vero “campo di battaglia” per il controllo del mercato mobile.

Di tanto in tanto WINDTRE aggiorna sul suo sito Web le informazioni relative alla copertura della sua rete 5G, mettendo in evidenza i progressi fatti e rispetto allo scorso mese l’operatore telefonico ha compiuto un ulteriore passo in avanti.

Come cambia la rete 5G di WINDTRE rispetto a marzo

WINDTRE ricorda che la sua rete 5G utilizza due tecnologie:

5G NR in modalità DSS (Dynamic Spectrum Sharing) sulle frequenze FDD (Frequency Division Duplex) a 1800 MHz e 2600 MHz (5G FDD DSS) – permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per le connessioni 4G che per quelle 5G (la rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale usato e all’offerta attiva) 5G NR sulle frequenze TDD (Time Division Duplex) a 3600 MHz (5G TDD) – necessita dell’accensione di nuovo spettro riservato alle sole connessioni 5G

Ebbene, rispetto alla scorso mese continua a rimanere invariata la copertura della rete in modalità 5G FDD DSS (pari al 95,7%) mentre è in leggera crescita la copertura in modalità 5G TDD, che passa dal 53,1% al 55% (c’è da ricordare che le due coperture sono in sovrapposizione).

E se vi state chiedendo quali siano le differenze per quanto riguarda la velocità tra le due tecnologie usate da WINDTRE, è lo stesso operatore telefonico a rispondere (prendendo in considerazione le velocità massime teoriche di un singolo utente 5G con “la medesima ottimale copertura”):

Un throughput in Down Link pari a circa 290 Mbps per il 5G TDD e 280 Mbps per 5G FDD DSS

Per verificare la copertura della rete 5G WINDTRE nella vostra zona potete sfruttare l’apposita mappa interattiva disponibile sul sito dell’operatore.

L’elenco degli smartphone abilitati a sfruttare la sua rete 5G, invece, è il seguente: Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 mini, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Honor 50, Motorola Edge 20 Lite, Oppo A54 5G, Oppo A94 5G, Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Pro, Oppo Reno6 5G, Oppo Reno6 Pro 5G, Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, TCL 20R 5G, Vivo Y72 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T 5G, Xiaomi 11T Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G.

