Realme è pronta a lanciare sul mercato europeo una nuova versione personalizzata di uno dei suoi smartphone Android: si tratta di Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, un’edizione dedicata a uno dei giochi mobile più popolari. Scopriamola insieme.

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition in arrivo in Europa

Non è la prima volta che Realme collabora con brand di diversi segmenti per coniugare le prestazioni dei suoi smartphone con uno stile unico: abbiamo visto in questi ultimi tempi la serie Realme GT2 e Realme GT Master Edition, realizzati con la collaborazione del celebre designer giapponese Naoto Fukasawa, ma anche le cuffie Realme Buds Q in collaborazione col designer José Lévy di Hermès. Tutto questo senza dimenticare la Dragon Ball Z Limited Edition di Realme GT Neo 2, con un design ispirato a Goku.

Free Fire è un gioco mobile molto popolare ed è per questo che la casa cinese ha deciso di lanciare la Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, con un design ispirato al gioco e un packaging personalizzato. Il “nuovo” smartphone non subisce modifiche dal punto di vista tecnico: a bordo avremo sempre display AMOLED da 6,4 pollici Full-HD+ a 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 920 5G a 6 nm, fino a 8-256 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS e batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperDart da 60 W (cablata).

Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition sarà presentato ufficialmente in Europa il 21 aprile 2022, ma non è ancora stato svelato il prezzo di vendita. Probabilmente i preordini saranno aperti proprio quel giorno, con un prezzo leggermente ritoccato verso l’alto (la versione “normale” parte da 399 euro con 6-128 GB): continuate a seguirci per conoscere tutti i dettagli di questa nuova edizione limitata.

Potrebbe interessarti: Recensione Realme 9 Pro+