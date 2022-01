Oltre alla serie Realme GT 2 l’azienda oggi ha lanciato in Cina un’edizione limitata dedicata a Dragon Ball Z dello smartphone Realme GT Neo 2.

Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Limited Edition sfoggia un design posteriore in vetro con finitura opaca arancione e blu con guide laterali in metallo. Il design ricorda molto la tuta che il personaggio principale dell’anime Goku indossa durante le sue battaglie contro i mali.

Accanto al modulo della fotocamera posteriore è stampato il carattere Kanji giapponese “悟” che significa “saggezza” o “illuminazione”. Anche questo dettaglio è un simbolo distintivo di Goku che rappresenta la saggezza che ha acquisito dopo aver completato il suo addestramento intensivo a bordo della sua astronave nel suo viaggio verso Namecc.

Realme GT Neo2 Dragon Ball Z Limited Edition celebra Goku

Nella confezione personalizzata con il tema Dragon Ball Z Realme ha incluso una spilla per sim card personalizzata che ricorda il quarto Dragon Ball, oltre ad alcuni adesivi e artwork esclusivi.

I fan e i collezionisti di Dragon Ball saranno felicissimi di sapere che l’artwork mostra i momenti salienti della battaglia di Goku nella serie Dragon Ball Z in un fattore di forma compatto e accattivante.

Per quanto riguarda le personalizzazioni del software, Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Limited Edition mostra Goku sulla schermata di blocco e ogni icona dell’app della schermata iniziale visualizzata sullo schermo assomiglierà alle 8 sfere del drago raccolte nella serie.

Realme ha anche sostituito l’animazione di ricarica SuperDart da 65 W con un’animazione di ricarica “Super Saiyan” da 65 W, con un altro riferimento a Goku che diventa Super Saiyan per ricaricare la sua energia quando è al minimo in termini di potenza. Per il resto questa edizione limitata presenta le stesse specifiche della versione normale Realme GT Neo 2.

Disponibilità e prezzi di Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Limited Edition

Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Limited Edition sarà venduta ufficialmente a un prezzo corrispondente a circa 416 euro, ma il 7 gennaio alle 12:00 CST sarà in vendita al prezzo di lancio di circa 375 euro.

