OPPO si sta dando un gran da fare per portare la ColorOS 12 con base Android 12 su un numero sempre più ampio di modelli (vi basta fare un giro nella nostra pagina dedicata agli aggiornamenti di OPPO per rendervene conto) e nelle scorse ore ha condiviso maggiori dettagli sulla roadmap riferita al Q2 2022.

Vale la pena precisare come la tabella di marcia appena stilata sia riferita per adesso al solo mercato indiano e sia complementare a quella globale che vi abbiamo segnalato una decina di giorni addietro.

All’interno della roadmap trattata in questa sede si parla sia di versioni stabili che di build beta e il periodo di riferimento copre le prossime settimane.

Come potete vedere dalle immagini riportate di seguito, i modelli di OPPO che riceveranno build beta della versione 12 della ColorOS nel corso del Q2 2022 sono:

OPPO F19 e F19s: 8 aprile

OPPO F17: 14 aprile

OPPO A53: 19 aprile

OPPO Reno 3 Pro: 26 aprile

OPPO Reno7 5G, Reno 10X Zoom, A76: a partire da maggio.

In aggiunta a questi, a far data dal 25 aprile 2022 partirà il roll out della ColorOS 12 stabile per i seguenti modelli:

OPPO Reno6 Pro 5G (ecco la nostra recensione)

OPPO Reno 4 Pro (ecco la nostra recensione)

OPPO F19 Pro+

OPPO A74

OPPO A53s 5G

OPPO Reno7 Pro 5G (da maggio 2022).

Come detto, queste tempistiche sono riferite al mercato indiano. Continuate a seguirci per maggiori informazioni sul roll out degli aggiornamenti per gli smartphone OPPO venduti in Italia.

Per tutti i dettagli e le novità della ColorOS 12 con base Android 12, potete fare riferimento alle recensioni degli ultimi top di gamma della casa cinese riportate qui sotto.

Leggi anche: Recensione OPPO Find X5 Pro